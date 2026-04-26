Incautan machete y réplica de arma tras desorden en HRS

Cinco personas, incluidos tres menores, fueron identificadas tras desorden cerca del HRS. Policía incautó un machete y un arma de aire comprimido.

Personal policial del Centro de Comando Unificado, mediante la visualización y monitoreo de cámaras ministeriales, detectó un aparente desorden en una zona cercana al HRS, donde varios individuos merodeaban en actitud sospechosa, retirándose posteriormente en distintas direcciones.

Ante esta situación, se dispuso la concurrencia de efectivos policiales, quienes no lograron ubicar a los involucrados en primera instancia.

Momentos después, a escasa distancia del lugar, se volvieron a observar movimientos sospechosos que involucraban aparentemente a las mismas personas, quienes dejaban y retiraban objetos desde la parte posterior de un contenedor.

Derivado nuevamente personal policial al lugar, se logró ubicar e identificar a una mujer de 25 años, un hombre de 20 años y tres adolescentes de 15, 16 y 17 años.

Durante el procedimiento, se procedió a la incautación de un machete y una pistola de aire comprimido que se encontraban en posesión del grupo.

- espacio publicitario -

Consultado el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, se constató que ninguno de los identificados presentaba requisitoria pendiente, por lo que se les permitió retirarse, permaneciendo las armas incautadas.

Se continúan las actuaciones correspondientes.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/zadb