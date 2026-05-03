Autoridades inauguraron la mejora del acceso a Pueblo Belén, una obra de 10,5 kilómetros que fortalece la conectividad, seguridad vial y calidad de vida.

Intendente Albisu, alcalde Zuliani y la OPP inauguraron obras de acceso a Pueblo Belén

Con la presencia del intendente Carlos Albisu, autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el alcalde de Pueblo Belén, Luis Zuliani, quedaron inauguradas las obras de mejora del acceso a esta localidad, en una intervención que apunta a fortalecer la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de la comunidad.

La obra comprendió una extensión de 10,5 kilómetros desde Ruta 3, incluyendo trabajos de bacheo, reciclado con cemento Portland y la aplicación de tratamiento bituminoso doble con sellado. A su vez, se incorporaron importantes mejoras en materia de seguridad, como nueva iluminación con 60 focos, señalización completa, defensas metálicas en curvas y alcantarillas, además de cartelería de bienvenida.

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En términos de movilidad y uso recreativo, se destaca la construcción de una ciclovía de más de un kilómetro, pensada para el disfrute de las familias y la promoción del deporte, junto con otras obras complementarias como refugios peatonales y espacios públicos.

El alcalde Luis Zuliani valoró la magnitud del proyecto, señalando que, si bien la inversión ronda los 120 millones de pesos, su impacto trasciende lo económico. “Es una obra que significa mucho para Pueblo Belén y para los cientos de trabajadores que diariamente salen a cumplir sus tareas en distintos puntos de la zona, así como para la seguridad de nuestra gente”, expresó.

Por su parte, el director de Obras, Juan Manuel Texeira Núñez, detalló el proceso técnico de la intervención y destacó el cambio que genera en el ingreso a la localidad. “La mejora en la señalización, la iluminación y la infraestructura vial transforma completamente la experiencia de acceso a Belén, aportando mayor seguridad y calidad”, indicó.

Desde la OPP, el coordinador de Descentralización, Juan Manuel Arenas, subrayó el carácter integral de la obra, que además del tratamiento vial incluye ciclovía, plaza, iluminación y refugios. “Es una intervención que no tiene nada que envidiarle a una ruta nacional y que beneficia a toda la comunidad, incluyendo a quienes residen en las viviendas de Mevir”, afirmó.

En tanto, el intendente Carlos Albisu destacó el valor estratégico de esta obra para el desarrollo del territorio. “Por acá pasa la producción, pero también la salud y la educación. Mejorar estos accesos acerca a la gente a los servicios y fortalece el crecimiento de nuestras comunidades”, señaló, en una jornada que además coincidió con el reconocimiento a los trabajadores rurales.

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