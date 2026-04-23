IMPACTO POLÍTICO EN EL FRENTE AMPLIO: Virginia Corcoll presenta su renuncia indeclinable

En una misiva cargada de dolor y dirigida al Presidente de la Mesa Política, Luis Alonso, la dirigente y actual integrante de la Junta Electoral formalizó su alejamiento tras denunciar acoso laboral y falta de respaldo partidario.

En las últimas horas, una noticia ha sacudido las estructuras internas de la izquierda salteña. Virginia Corcoll, figura de trayectoria en la fuerza política y estrecha colaboradora de figuras como el Mtro. Ramón Fonticiella y el Mtro. Marcirio Pérez, ha presentado su renuncia indeclinable al Frente Amplio. La decisión, según expresa en una carta con fecha 22 de abril de 2026, marca el fin de toda una vida de militancia bajo la bandera frenteamplista.

Denuncias de acoso y soledad política

Corcoll, quien ingresó como funcionaria de la Junta Departamental de Salto en 2023, detalla en su carta haber sufrido situaciones de acoso persistente por parte de Afulecom y de personas que se identifican como «compañeros frenteamplistas». Lo más grave de su testimonio radica en la desprotección que sintió por parte de la estructura política: «Nunca tuve el respaldo de la fuerza política», afirma categóricamente.

La misiva describe cómo el acoso no solo se limitó al ámbito administrativo, sino que incluyó ataques a su imagen personal y cuestionamientos que incluso alcanzaron la figura del entonces Presidente de la Corporación, Marcirio Pérez.

Desplantes en la Junta Electoral

La renuncia también arroja luz sobre tensiones en la Junta Electoral de Salto, organismo para el cual Corcoll fue electa por la ciudadanía. Según el documento, fue instada por otros integrantes de la fuerza a no concurrir a las reuniones por su condición de suplente, una restricción que, asegura, solo se le aplicó a ella.

Esa acción me hizo comenzar a analizar las situaciones que venían sucediéndome. Virginia Corcoll, señalando este episodio como un punto de quiebre en su relación con la interna partidaria

El factor familiar: el cese de su hijo

Un punto de especial sensibilidad en la carta es la situación de su hijo, Ramiro, quien fue designado secretario de bancada en julio de 2025 y cesado apenas cinco meses después, en diciembre, bajo el argumento de «falta de confianza política». Corcoll rechaza tajantemente este motivo, recordando que su hijo es afiliado desde los 14 años y un militante activo del local partidario.

Un adiós con «profundo dolor»

El cierre de la misiva es quizás el pasaje más humano y amargo del documento. Corcoll confiesa que el golpe definitivo fue escuchar de una persona a la que respeta que «nadie la quiere dentro del Frente Amplio».

«Este no es el Frente Amplio por el cual caminé toda mi vida», sentencia Corcoll al justificar por qué decide retirarse de un lugar donde siente que ya no es bienvenida. Con esta partida, el Frente Amplio pierde a una dirigente con vasta experiencia institucional, dejando abierta una interrogante sobre el clima interno y el manejo de los respaldos políticos en la departamental.

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