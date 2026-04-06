IMESI: Salto no puede ser la variable de ajuste

Constenla cuestionó la rebaja del IMESI en frontera y alertó por su impacto en Salto, con mayor fuga de consumo hacia Argentina y caída del comercio local.



El diputado Pablo Constenla expresó su preocupación por la reciente decisión del Poder Ejecutivo vinculada a la reducción del beneficio del IMESI en combustibles en departamentos de frontera del litoral, una medida que —según afirmó— se suma al aumento en el precio de los combustibles y genera un escenario particularmente complejo para la economía de Salto.

En diálogo con Diario El Pueblo, el legislador sostuvo que la combinación de ambas decisiones impacta directamente en la realidad económica del departamento, profundizando la brecha de precios con Argentina y afectando de forma directa al comercio, el empleo y la actividad económica local.

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“Salto no puede ser la variable de ajuste. No vamos a acompañar decisiones que empujan el consumo fuera del país y debilitan a quienes trabajan y producen en nuestro departamento”, afirmó.

Constenla explicó que en los departamentos fronterizos la situación económica está inevitablemente ligada a las diferencias de precios con el país vecino. En el caso de Salto, la cercanía con Concordia y la dinámica cotidiana del cruce fronterizo hacen que cualquier variación en los precios o en las políticas fiscales tenga consecuencias inmediatas.

“Quienes vivimos en Salto sabemos que esta no es una discusión teórica. Es una realidad diaria que afecta a miles de familias y a cientos de comercios. Cada vez que la brecha de precios se amplía, aumenta el incentivo para cruzar la frontera a comprar combustible, alimentos y otros bienes de consumo”, señaló.

El diputado recordó que las políticas diferenciales en materia de IMESI fueron diseñadas justamente para mitigar los efectos de esas asimetrías. Sin embargo, advirtió que la reducción de los porcentajes de descuento en el impuesto, sumada al aumento del precio de los combustibles, puede generar el efecto contrario.

“Las diferencias de precios con Argentina siguen siendo significativas en varios rubros, en algunos casos superiores al 30%. En combustibles, cada ajuste al alza en Uruguay vuelve a ampliar la brecha con Concordia. Si a eso le sumamos la reducción del descuento del IMESI, lo que estamos haciendo es debilitar una de las pocas herramientas que ayudaban a equilibrar la situación”, indicó.

Desde su perspectiva, la consecuencia directa de estas medidas es una mayor presión sobre la economía local. Los comercios enfrentan una caída en las ventas, las estaciones de servicio pierden competitividad y se debilita el movimiento económico que sostiene buena parte del empleo en el departamento.

“El impacto no se queda solo en el precio del combustible. Tiene efectos en toda la cadena económica: transporte, producción, servicios y consumo. En un contexto de frontera, cualquier diferencia de costos se siente mucho más”, explicó.

Ante este escenario, Constenla informó que presentó pedidos de informes al Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de conocer cuáles fueron los criterios técnicos y fiscales que fundamentaron la reducción de los beneficios del IMESI en zonas de frontera.

Asimismo, indicó que mantuvo y continuará manteniendo reuniones con autoridades nacionales para trasladar la preocupación existente en Salto y reclamar que se evalúe el impacto real de estas medidas en el litoral norte.

“Lo mínimo que corresponde es que el gobierno explique con claridad qué evaluación hizo sobre las consecuencias en los departamentos fronterizos y qué medidas piensa tomar para evitar que se siga profundizando la fuga de consumo hacia Argentina”, expresó.

El legislador subrayó que detrás de esta discusión hay realidades concretas vinculadas al trabajo y a la actividad económica del departamento.

“No estamos hablando de una variable abstracta. Estamos hablando de comercios que ven caer sus ventas, de trabajadores que dependen de esa actividad y de una economía departamental que ya viene soportando una presión importante por la diferencia de precios con el país vecino”, señaló.

En ese sentido, insistió en que las políticas públicas deben contemplar las particularidades de los territorios de frontera y diseñarse teniendo en cuenta esas condiciones específicas.

“Defender Salto es defender a su gente, a sus trabajadores y a sus comerciantes. Por eso vamos a seguir planteando este tema con firmeza. Cuando una decisión perjudica claramente al departamento, tenemos la responsabilidad de señalarlo y de dar todas las discusiones necesarias para revertirla”, concluyó.

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