IME volvió a sumar centavos y culminó la pasada semana en US$ 8,42

El Indicador de Mercados del Este (IME) se encuentra en su nivel más alto desde mayo 2023 en ambas monedas. Al cierre de la pasada semana el aumento en moneda australiana fue de 30 centavos (2,4%) y el cierre se ubicó en 12,91. En dólares americanos el IME subió 24 centavos (2,9 %) y culminó en 8,42 dólares por kilo base limpia.

El mercado lanero australiano continúa su tendencia positiva sostenida. Esta semana es la primera vez, desde 1979, que el mercado sube de manera consecutiva las primeras siete semanas de una nueva zafra. Esta fue la séptima semana de la zafra 2025/2026 y la séptima semana en subir en moneda local. A pesar de que se viene observando una leve tendencia alcista desde ya hace unos meses, esta semana se observó cierta aceleración en esa tendencia.

La oferta semanal de lana se ha mantenido en niveles bajos, con volúmenes que no superan los 30.000 fardos, un comportamiento poco habitual para esta época del año, en la que históricamente se observa una mayor disponibilidad. Si bien se ha registrado cierta recuperación en el mercado, es importante no perder de vista el impacto de la oferta, ya que este factor continúa siendo determinante en la dinámica del comercio y en la formación de precios. Según el informe semanal de AWI, existe un consenso general entre comerciantes e intermediarios: muchos de ellos están retrasados en sus compras y expresan preocupación por la posibilidad de que esta tendencia de baja oferta se prolongue.

Todos los tipos y diámetros de lana registraron subas, reflejadas por las “flechas hacia arriba” en la guía de precios por diámetro. En el sector de lanas Merino se observó una fuerte competencia entre compradores, destacándose una presión significativa de la demanda sobre las lanas finas, particularmente en el rango de 16.0 a 18.0 micras. Por otra parte, en el sector de lanas cruzas es donde se han observado los mayores aumentos, en términos porcentuales.

Para la actual semana se espera una oferta bastante similar a la de la semana actual. Al momento hay inscriptos 28.447 fardos a venderse en los tres centros (Sydney, Melbourne y Fremantle) entre los días martes y miércoles.