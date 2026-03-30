Ignacio Ramos: «Hoy el productor tiene respaldo económico»

Plaza Rural colocó casi 28.000 vacunos con alta demanda y más del 99% en terneros. Mercado firme, con ajustes y valores aún atractivos.

Ignacio Ramos destaca respaldo económico al productor ganadero

En el marco de una nueva actividad del consorcio Plaza Rural, la firma Ramos y García destacó el desarrollo de un remate voluminoso y ágil, con una muy alta colocación y un mercado que, si bien evidenció ajustes, continúa mostrando solidez y buenas perspectivas.

Ignacio Ramos, director de la firma, señaló que las 4 jornadas se desarrollaron con resultados “muy buenos y brillantes”, destacando especialmente la categoría de terneros, donde se ofrecieron 146 lotes en una sola jornada, alcanzando más del 99% de ventas.

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“El remate funcionó de punta a punta sin trancarse, con una calidad muy destacada en todas las categorías”, indicó.

El consorcio logró reunir una oferta cercana a los 28.000 vacunos, en un contexto marcado por la zafra de terneros, que explicó en buena medida el importante volumen de animales en pantalla.

En cuanto a los valores, Ramos reconoció un ajuste a la baja en algunas categorías, asociado principalmente al volumen ofertado, aunque subrayó que el mercado continúa en niveles muy atractivos.

“Los valores siguen siendo muy buenos y el mercado del ganado gordo por encima de los 5 dólares respalda toda la cadena. Hay una ventana amplia de precios que le da previsibilidad al productor”, sostuvo.

En esa línea, remarcó la importancia de este contexto para el criador, quien encuentra condiciones propicias para invertir y producir con mayor tranquilidad. “Hoy el productor sabe que todo lo que genere va a tener respaldo económico, y eso es clave para apostar a más terneros, más genética y mejor manejo”, afirmó.

En relación a las categorías más formadas, como novillos y vacas de invernada, explicó que la demanda se mantiene, aunque con particularidades. “El novillo grande siempre tiene su nicho, mientras que la vaca de invernada aparece menos, probablemente porque el buen valor del ternero llevó a los productores a retener más vientres”, analizó.

Finalmente, Ramos destacó la intensa actividad comercial de la semana, previa a un período de menor operativa por la Semana de Turismo, y valoró positivamente las recientes lluvias, que si bien no recompusieron totalmente las aguadas, aportaron alivio al campo.

“Siempre hay demanda por ganado. A veces más fluida, a veces más trabajosa, pero el mercado se mueve y eso es lo importante”, concluyó.

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