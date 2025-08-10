Hurtos y detenciones en distintas zonas de Salto

Durante la jornada de ayer, la Policía de Salto intervino en una serie de hechos delictivos y siniestros de tránsito en distintos puntos de la ciudad. Las actuaciones incluyeron hurtos en comercios e instituciones públicas, daños materiales, accidentes con personas lesionadas y detenciones por violación de domicilio y requisitorias vigentes.

Hurto en casa de familia en avenida Gautron

A la hora 03:15 de ayer, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en avenida Gautron, entre calles Maciel y calle 3, por hurto.

En el lugar se entrevistó con un hombre de 72 años, quien manifestó que próximo a la hora 22:00 se ausentó de su domicilio y que, al regresar a la hora 02:30, constató daños en la puerta principal y el hurto de un parlante, una garrafa de 3 kg, un cuchillo con vaina y comestibles.

Se trabaja en el hecho.

Tres detenidos por hurto en depósito del MIDES

A la hora 05:00 de ayer, personal del Centro de Comando Unificado, mediante cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, observó a dos hombres circulando en actitud sospechosa por calle Treinta y Tres Orientales al norte, pasando avenida Juan Harriague, perdiéndolos luego de vista.

Próximo a la hora 04:45, nuevamente fueron vistos por las cámaras, esta vez llevando varios bultos. Sobre el puente de calle Treinta y Tres Orientales, personal policial identificó y registró a dos hombres de 20 y 35 años, quienes no pudieron justificar la procedencia de los objetos.

En la intersección de avenida Juan Harriague y calle Treinta y Tres Orientales, se identificó a un menor de 15 años que también transportaba bultos.

Se confirmó que los objetos habían sido hurtados de un depósito del MIDES ubicado en calle Vilardebó a la altura del 900. Concurrió personal de Policía Científica y se dio intervención a Fiscalía de Turno.

- espacio publicitario -

Detenido por daños y hurto de un conejo

Próximo a la hora 07:40 de ayer, una usuaria se comunicó al Servicio de Emergencias 9-1-1 manifestando que dentro de su vehículo había una persona extraña hurtando. Personal policial concurrió a la intersección de calles Rafaela Villagrán y G. Aguilar, procediendo a la detención de un hombre de 21 años que había ocasionado daños en el panel de la radio de un auto Peugeot 106.

Entrevistada la propietaria del vehículo, radicó denuncia por los daños.

Posteriormente, un hombre de 27 años se presentó ante los efectivos policiales manifestando que el detenido, momentos antes, había intentado ingresar a su vehículo VW Gol, pero al sonar la alarma se retiró e ingresó a una vivienda de la zona, donde hurtó un conejo.

Concurrió personal de Policía Científica. Se continúa trabajando en el caso.

Hurto en comercio y autor detenido

Un hombre fue detenido tras ser identificado por cámaras de videovigilancia como autor de un hurto en un local comercial del centro de Salto.

Próximo a la hora 10:10 de ayer, personal policial concurrió a un comercio ubicado en la intersección de calles Uruguay y Bella Unión por un hurto.

En el lugar se entrevistó con un hombre de 39 años, quien manifestó haber constatado daños en la malla electrosoldada del local y el hurto de bebidas alcohólicas, gaseosas y comestibles varios.

Posteriormente, se concurrió a la vivienda de uno de los posibles autores, identificado en las cámaras de videovigilancia, donde se procedió a la detención de un hombre de 30 años, quien tenía en el fondo de su vivienda los objetos denunciados.

Se puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía de Turno.

Culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto, se condenó a R.N.B.M. como autor penalmente responsable de la comisión de tres delitos de hurto, siendo uno especialmente agravado y en calidad de cómplice, en régimen de reiteración real, a la pena de seis (6) meses de prisión.

Traslados a refugio

Dos personas en situación de calle fueron asistidas por la Policía y derivadas al refugio municipal en diferentes intervenciones.

A la hora 2:30 de ayer, desde la intersección de calles 25 de Agosto y Cervantes, personal policial realizó el traslado de un hombre de 25 años al refugio ubicado en calle Grito de Asencio.

Posteriormente, a la hora 02:45 de ayer, desde la intersección de las Avenidas José Batlle y Ordóñez y Blandengues, personal policial realizó el traslado de un hombre de 42 años al mismo refugio.