Hurto en comercio: joven con medidas por 90 días

Personal policial concurrió a la intersección de avenida Magallanes y avenida Carlos Reyles por un hurto en un comercio. En el lugar, se entrevistó a un hombre de 34 años, quien manifestó haber observado a un joven de 19 años, identificado como F.U.P., en actitud sospechosa. Al interceptarlo en la salida del local, constató que llevaba entre sus ropas una botella de bebida alcohólica sin abonar.

Enterada la Fiscalía, se realizaron los trámites de rigor, continuándose con las actuaciones para el esclarecimiento del hecho.



Culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto, se dispuso, de acuerdo a lo solicitado por Fiscalía y sin oposición de la defensa, hacer lugar a las medidas cautelares previstas en los artículos 221 y 222 del Código del Proceso Penal respecto de F.U.P.



Las medidas consisten en la fijación de domicilio, el cual no podrá ser modificado sin dar inmediato conocimiento al tribunal, y la prohibición de acercarse al comercio ubicado próximo a la intersección de avenida Reyles y calle Brasil, en un radio de 300 metros.

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Las mismas regirán por el término de noventa días, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato, venciendo automáticamente el día 31 de julio de 2026, salvo disposición en contrario.

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