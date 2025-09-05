HUMOR 5 DE SEPTIEMBRE

Daniel Ferra, histórico del Superturismo uruguayo, repasa su carrera tras 267 competencias y tres títulos. Afirma que correr junto a su hijo Facundo, líder del torneo, es el mayor regalo del automovilismo.
Dos siniestros de tránsito con lesionados, uno de ellos con pérdida de conocimiento; una denuncia por lesiones personales tras una agresión con un termo; la detención de un joven de 20 años por hurto en un comercio de Av. Paraguay; y una rapiña en barrio Fátima, donde un hombre fue amenazado y despojado de su celular y billetera. La Policía continúa trabajando en todos los casos.
Hallaron sin vida a Andrés Morosini y a sus dos hijos pequeños en un auto sumergido en el arroyo Don Esteban, en Río Negro. El caso reabre críticas por fallas en protocolos de violencia doméstica y la falta de aplicación de la alerta Amber en Uruguay.
Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, es requerido por incumplir medidas cautelares y retirar a sus hijos sin autorización tras un episodio de violencia doméstica en Soriano. La Justicia mantiene la requisitoria inmediata y exhorta a la población a aportar información para dar con su paradero.
Falleció hoy, 5 de septiembre de 2025, a los 66 años de edad. Sus hijos: Sergio y Alicia Sánchez, Carmen y Héctor Peiró. Sus nietos: Eduardo y Denis Machado participan e invitan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el día 5 de septiembre de 2025 a la hora 15:00 en Cementerio Central.
Falleció el 4 de septiembre de 2025, a los 88 años de edad.
Sus hermanos: Castorina, Yolanda, Cristina, Elsa, Olga, Tito. Sus sobrinos y respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento. Sepelio a realizarse el día viernes 5 de septiembre de 2025 a la hora 11:30 en Cementerio Central.
Falleció el 4 de septiembre de 2025, a los 49 años de edad.
Sus padres: José Luis Sosa y Amina Teresita Machado. Sus hijos: Wili, María. Sus hermanos, sobrinos y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el día 5 de septiembre a la hora 10:00 en Cementerio Barrio Artigas.
La columna de Gabriel Cartagena subraya la importancia histórica y jurídica del Escudo Nacional y la Ley de Símbolos Patrios, defendiendo su integridad como garantía de soberanía, unidad e identidad nacional.
El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, y el vicepresidente del Centro Comercial de Salto, Gustavo Baiz, coincidieron en que el nuevo IVA del 22% a compras en Temu tendrá poco efecto desestimulante. Señalan que los precios bajos seguirán atrayendo consumidores y advierten un duro golpe al comercio local.
La Junta de Salto aprobó recalificar 390 hectáreas al norte de la ciudad, habilitando proyectos de vivienda privada, cooperativas y planes sociales. La nueva normativa impone exigencias ambientales y urbanísticas, fomentando un crecimiento planificado y sostenible.
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay en Salto abordará en una asamblea la aprobación del nuevo plan territorial sin acceso al texto final. Advierten falta de participación técnica y preocupación por la posible habilitación de barrios privados.
