HUMOR 4 DE SEPTIEMBRE

Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, es requerido por incumplir medidas cautelares y retirar a sus hijos sin autorización tras un episodio de violencia doméstica en Soriano. La Justicia mantiene la requisitoria inmediata y exhorta a la población a aportar información para dar con su paradero. IMPORTANTE: ingresar a la web para ver mejora las fotos