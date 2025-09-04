HUMOR 4 DE SEPTIEMBRE

Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, es requerido por incumplir medidas cautelares y retirar a sus hijos sin autorización tras un episodio de violencia doméstica en Soriano. La Justicia mantiene la requisitoria inmediata y exhorta a la población a aportar información para dar con su paradero.
Escasas lluvias en Salto, con registros mínimos en la ciudad y máximos de 22 mm en Vera. La Policía intervino en un siniestro de tránsito, hurto en comercios, daños en locales, vehículo abandonado y un detenido por intento de robo.
El parte policial de este 1.º de setiembre en Salto informó 51,2 mm de lluvias en la ciudad, un hombre requerido detenido en pleno centro, un siniestro de tránsito sin gravedad y un hurto en un comercio.
Falleció el 4 de septiembre de 2025, a los 49 años de edad.
Sus padres: José Luis Sosa y Amina Teresita Machado. Sus hijos: Wili, María. Sus hermanos, sobrinos y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el día 5 de septiembre a la hora 10:00 en Cementerio Barrio Artigas.
La columna de Gabriel Cartagena subraya la importancia histórica y jurídica del Escudo Nacional y la Ley de Símbolos Patrios, defendiendo su integridad como garantía de soberanía, unidad e identidad nacional.
El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, y el vicepresidente del Centro Comercial de Salto, Gustavo Baiz, coincidieron en que el nuevo IVA del 22% a compras en Temu tendrá poco efecto desestimulante. Señalan que los precios bajos seguirán atrayendo consumidores y advierten un duro golpe al comercio local.
La Junta de Salto aprobó recalificar 390 hectáreas al norte de la ciudad, habilitando proyectos de vivienda privada, cooperativas y planes sociales. La nueva normativa impone exigencias ambientales y urbanísticas, fomentando un crecimiento planificado y sostenible.
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay en Salto abordará en una asamblea la aprobación del nuevo plan territorial sin acceso al texto final. Advierten falta de participación técnica y preocupación por la posible habilitación de barrios privados.
