HUMOR 22 DE AGOSTO

Uruguay sumó dos nuevas medallas en los Panamericanos Juniors Asunción 2025: plata en karate con Tomás Dota y bronce en canotaje con Emilia Milich. Además, hubo participación celeste en handball, atletismo, patín artístico y golf.
La Jefatura de Policía de Salto informó sobre múltiples hechos entre el 21 y 22 de agosto: siniestros de tránsito con lesionados leves, amenazas con arma blanca, disparos contra una vivienda, hurto de vehículos y la incautación de licores de contrabando valuados en más de un millón de pesos.
La Justicia de Salto dispuso prisión preventiva para un hombre acusado de homicidio ocurrido el 14 de agosto. En paralelo, la Policía investiga una serie de hurtos en comercios, instituciones y viviendas.
El comunicado policial de Salto del 20 de agosto detalla un hurto en un merendero, un conductor detenido tras dar positivo en espirometría, condenas por hurto y contrabando, además de lluvias importantes en el departamento.
Falleció el 22 de agosto de 2025, a los 84 años de edad.
Sus hijos: Eduardo, Miguel, Juan, Carlos y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el 23 de agosto de 2025 hora 09:00 en Cementerio Central.
Falleció el 22 de agosto de 2025, a los 78 años de edad.
Su esposa: Mirta Roibales. Sus hijos: Henri y Vanesa. Sus nietos: Benicio, Briana y Bastián. Y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el 23 de agosto de 2025 hora 09:00 en Cementerio Pueblo Belén.
Falleció el 21 de agosto de 2025, a los 88 años de edad.
Sus hijos: Hugo y Cristina. Sus nietos: Serrana y Gabriel. Sus bisnietos y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Falleció el 21 de agosto de 2025, a los 90 años de edad.
Sus hijos: Blanca, Juan, Zulli, Nedi, Rosario y María Auxiliadora. Sus nietos y bisnietos. Su tataranieta: Monserrat. Y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el 22 de agosto de 2025, hora 12:00 en Cementerio Central.
Falleció el 21 de agosto de 2025, a los 93 años de edad.
Sus sobrinos y sobrinos nietos, y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el 22 de agosto de 2025, hora 09:30 en Cementerio Central.
La Junta de Salto aprobó recalificar 390 hectáreas al norte de la ciudad, habilitando proyectos de vivienda privada, cooperativas y planes sociales. La nueva normativa impone exigencias ambientales y urbanísticas, fomentando un crecimiento planificado y sostenible.
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay en Salto abordará en una asamblea la aprobación del nuevo plan territorial sin acceso al texto final. Advierten falta de participación técnica y preocupación por la posible habilitación de barrios privados.
En el marco de una política de ordenamiento del tránsito urbano, la Intendencia de Salto definió mediante resolución la lista oficial de avenidas y calles con tránsito preferencial en la ciudad, que entró en vigencia el 1º de enero de 2023
La creciente preocupación por los siniestros de tránsito en esquinas semaforizadas de Salto ha llevado a que algunas prácticas habituales entre los conductores estén en el centro de la discusión. En diálogo con El Pueblo, el jefe del Cuerpo Inspectivo de la Intendencia, Miguel da Costa, fue consultado sobre una posible modificación en la secuencia de los semáforos, que permitiría que el paso de la luz roja a la verde sea precedido por la amarilla, como ocurre en ciudades cercanas como Concordia, Entre Ríos.
Uruguay sumó dos nuevas medallas en los Panamericanos Juniors Asunción 2025: plata en karate con Tomás Dota y bronce en canotaje con Emilia Milich. Además, hubo participación celeste en handball, atletismo, patín artístico y golf.
La Jefatura de Policía de Salto informó sobre múltiples hechos entre el 21 y 22 de agosto: siniestros de tránsito con lesionados leves, amenazas con arma blanca, disparos contra una vivienda, hurto de vehículos y la incautación de licores de contrabando valuados en más de un millón de pesos.
La Justicia de Salto dispuso prisión preventiva para un hombre acusado de homicidio ocurrido el 14 de agosto. En paralelo, la Policía investiga una serie de hurtos en comercios, instituciones y viviendas.
El comunicado policial de Salto del 20 de agosto detalla un hurto en un merendero, un conductor detenido tras dar positivo en espirometría, condenas por hurto y contrabando, además de lluvias importantes en el departamento.
Falleció el 22 de agosto de 2025, a los 84 años de edad.
Sus hijos: Eduardo, Miguel, Juan, Carlos y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el 23 de agosto de 2025 hora 09:00 en Cementerio Central.
Falleció el 22 de agosto de 2025, a los 78 años de edad.
Su esposa: Mirta Roibales. Sus hijos: Henri y Vanesa. Sus nietos: Benicio, Briana y Bastián. Y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el 23 de agosto de 2025 hora 09:00 en Cementerio Pueblo Belén.
Falleció el 21 de agosto de 2025, a los 88 años de edad.
Sus hijos: Hugo y Cristina. Sus nietos: Serrana y Gabriel. Sus bisnietos y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Falleció el 21 de agosto de 2025, a los 90 años de edad.
Sus hijos: Blanca, Juan, Zulli, Nedi, Rosario y María Auxiliadora. Sus nietos y bisnietos. Su tataranieta: Monserrat. Y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el 22 de agosto de 2025, hora 12:00 en Cementerio Central.
Falleció el 21 de agosto de 2025, a los 93 años de edad.
Sus sobrinos y sobrinos nietos, y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el 22 de agosto de 2025, hora 09:30 en Cementerio Central.
La Junta de Salto aprobó recalificar 390 hectáreas al norte de la ciudad, habilitando proyectos de vivienda privada, cooperativas y planes sociales. La nueva normativa impone exigencias ambientales y urbanísticas, fomentando un crecimiento planificado y sostenible.
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay en Salto abordará en una asamblea la aprobación del nuevo plan territorial sin acceso al texto final. Advierten falta de participación técnica y preocupación por la posible habilitación de barrios privados.
En el marco de una política de ordenamiento del tránsito urbano, la Intendencia de Salto definió mediante resolución la lista oficial de avenidas y calles con tránsito preferencial en la ciudad, que entró en vigencia el 1º de enero de 2023
La creciente preocupación por los siniestros de tránsito en esquinas semaforizadas de Salto ha llevado a que algunas prácticas habituales entre los conductores estén en el centro de la discusión. En diálogo con El Pueblo, el jefe del Cuerpo Inspectivo de la Intendencia, Miguel da Costa, fue consultado sobre una posible modificación en la secuencia de los semáforos, que permitiría que el paso de la luz roja a la verde sea precedido por la amarilla, como ocurre en ciudades cercanas como Concordia, Entre Ríos.