HUMOR 21 DE AGOSTO

Emilia Milich conquistó una nueva medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior 2025, esta vez en K1 500 metros, sumando su segundo podio personal. Uruguay acumula un oro, cuatro platas y cuatro bronces.
La Justicia de Salto dispuso prisión preventiva para un hombre acusado de homicidio ocurrido el 14 de agosto. En paralelo, la Policía investiga una serie de hurtos en comercios, instituciones y viviendas.
El comunicado policial de Salto del 20 de agosto detalla un hurto en un merendero, un conductor detenido tras dar positivo en espirometría, condenas por hurto y contrabando, además de lluvias importantes en el departamento.
En Salto, la Policía reportó detenciones, hurtos en viviendas, rapiñas violentas, incendios, siniestros de tránsito con animales sueltos y lesionados, además de condenas judiciales a responsables de delitos.
La jornada en Salto comenzó con varios procedimientos policiales: un motociclista resultó gravemente herido en un siniestro de tránsito, se produjeron detenciones por hurto y desórdenes, además de un ataque con piedras a un patrullero en la madrugada.
Falleció el 21 de agosto de 2025, a los 11 años de edad.
Su madre: Maricarmen Flores y Pablo. Sus hermanos: Josefina y Lautaro. Sus abuelos: Víctor Flores y María del Carmen Gómez. Sus tíos y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Falleció el 20 de agosto de 2025, a los 55 años de edad.
Su hijo: Luciano. Sus hermanos: María de los Ángeles, Canciano, Roxana, Raquel, Mario, Rubén, Luis, María y sus respectivas familias, participan e invitan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Falleció el 20 de agosto de 2025, a los 79 años de edad.
Sus familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el miércoles 20 a la hora 15:00 en Cementerio Central.
La Junta de Salto aprobó recalificar 390 hectáreas al norte de la ciudad, habilitando proyectos de vivienda privada, cooperativas y planes sociales. La nueva normativa impone exigencias ambientales y urbanísticas, fomentando un crecimiento planificado y sostenible.
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay en Salto abordará en una asamblea la aprobación del nuevo plan territorial sin acceso al texto final. Advierten falta de participación técnica y preocupación por la posible habilitación de barrios privados.
En el marco de una política de ordenamiento del tránsito urbano, la Intendencia de Salto definió mediante resolución la lista oficial de avenidas y calles con tránsito preferencial en la ciudad, que entró en vigencia el 1º de enero de 2023
La creciente preocupación por los siniestros de tránsito en esquinas semaforizadas de Salto ha llevado a que algunas prácticas habituales entre los conductores estén en el centro de la discusión. En diálogo con El Pueblo, el jefe del Cuerpo Inspectivo de la Intendencia, Miguel da Costa, fue consultado sobre una posible modificación en la secuencia de los semáforos, que permitiría que el paso de la luz roja a la verde sea precedido por la amarilla, como ocurre en ciudades cercanas como Concordia, Entre Ríos.
