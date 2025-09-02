HUMOR 2 DE SEPTIEMBRE

Escasas lluvias en Salto, con registros mínimos en la ciudad y máximos de 22 mm en Vera. La Policía intervino en un siniestro de tránsito, hurto en comercios, daños en locales, vehículo abandonado y un detenido por intento de robo.
El parte policial de este 1.º de setiembre en Salto informó 51,2 mm de lluvias en la ciudad, un hombre requerido detenido en pleno centro, un siniestro de tránsito sin gravedad y un hurto en un comercio.
La Policía de Salto intervino en múltiples hechos durante el fin de semana: siniestros de tránsito con jóvenes lesionados, hurtos en viviendas, incendios en un contenedor y un vehículo, además de detenciones por agresión y desacato.
En las últimas 48 horas se registraron diversos hechos delictivos y accidentes en la ciudad de Salto. La Policía intervino en hurtos, incautación de drogas, lesionados en el tránsito y detenciones por orden judicial.
La Policía de Salto realizó varias intervenciones en las últimas horas: hurtos, rapiña a repartidor, desorden en la vía pública y un siniestro de tránsito con lesionados. Hubo detenidos y objetos incautados.
Falleció el 1° de septiembre de 2025, a los 50 años de edad. Sus hijos: Enrique, Santiago, Micaela. Sus nietos: Sebastián, Naomi. Y sus respectivas familias participan con profundo pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado.
Falleció hoy, 2 de septiembre de 2025, a los 92 años de edad. Sus hijos: Gerónimo y Alicia Pereira, Marcos, Ángel Godoy Cardozo. Sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a efectuarse hoy 2 de septiembre a la hora 15:00, en Cementerio Central.
Falleció el 31 de agosto de 2025, a los 93 años de edad. Sus hijos: José Luis, Oribe y Luz Santurio Martínez, y sus respectivas familias, participan con pesar dicho fallecimiento. Sepelio efectuado en Cementerio de Lavalleja.
El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, y el vicepresidente del Centro Comercial de Salto, Gustavo Baiz, coincidieron en que el nuevo IVA del 22% a compras en Temu tendrá poco efecto desestimulante. Señalan que los precios bajos seguirán atrayendo consumidores y advierten un duro golpe al comercio local.
La Junta de Salto aprobó recalificar 390 hectáreas al norte de la ciudad, habilitando proyectos de vivienda privada, cooperativas y planes sociales. La nueva normativa impone exigencias ambientales y urbanísticas, fomentando un crecimiento planificado y sostenible.
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay en Salto abordará en una asamblea la aprobación del nuevo plan territorial sin acceso al texto final. Advierten falta de participación técnica y preocupación por la posible habilitación de barrios privados.
