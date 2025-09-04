HUMBERTO FERREIRA MOREIRA (Q.E.P.D.)

Falleció el 4 de septiembre de 2025, a los 88 años de edad.

Sus hermanos: Castorina, Yolanda, Cristina, Elsa, Olga, Tito. Sus sobrinos y respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento. Sepelio a realizarse el día viernes 5 de septiembre de 2025 a la hora 11:30 en Cementerio Central.

Casa de duelo: 6 de Abril 2309.

Velatorio: Brasil 731, Sala 4.

