Hugo Previale cumple dos meses al frente de la Coordinación de Comisiones Vecinales

A dos meses de haber asumido al frente de la Coordinación de Comisiones Vecinales del Gobierno de Salto, Hugo Previale realizó un balance de los primeros avances de gestión en el área, que tras la aprobación del nuevo presupuesto departamental pasará a depender de la Dirección de Cercanía, encabezada por el escribano Juan Andrés Machiavello.

En este período se llevaron adelante visitas a distintas comisiones vecinales del departamento, con el objetivo de fortalecer las existentes y promover la creación de nuevas organizaciones barriales. Hasta el momento, se han visitado más de 20 comisiones.

En varios casos se impulsó la conformación de nuevas comisiones y, en otros, la renovación de autoridades, ya que algunas se encontraban desarticuladas o con escasa actividad. Según lo recogido en el contacto directo con vecinos, muchas de estas situaciones respondían a la falta de vínculo y estímulo en períodos anteriores.

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La actual administración, encabezada por el intendente Carlos Albisu, tiene como prioridad mantener un contacto directo y permanente con vecinos de la ciudad y del interior del departamento.

En este marco, la Dirección de Cercanía contará con tres coordinaciones: Hugo Previale en Comisiones Vecinales, el Dr. Andrés Pratti en Territorio y Daniel Galliazzi en Descentralización. Su función será actuar como nexo entre la ciudadanía y el gobierno departamental.

En particular, la Coordinación de Comisiones Vecinales trabajará facilitando las gestiones de las organizaciones barriales, canalizando planteos, elevando expedientes a las distintas direcciones de la Intendencia y realizando el seguimiento correspondiente.

Desde el área se señala que todas las solicitudes tienen la misma importancia, aunque la definición de prioridades corresponde a cada dirección de la Intendencia, en función de la disponibilidad y necesidades del departamento.

Uno de los principales objetivos es superar este año las 100 comisiones vecinales activas. Según registros, Salto llegó a contar con 128 hace más de 12 años, aunque con el tiempo muchas dejaron de funcionar.

“Queremos ser una gestión de puertas abiertas y, sobre todo, estar presentes en el territorio”, señalaron desde el área. Si bien la coordinación cuenta con una oficina en la Intendencia, se prioriza el contacto directo: diariamente, a partir de las 19:00 horas, se realizan visitas a una o dos comisiones vecinales para conocer de primera mano sus necesidades.

Finalmente, se invita a los vecinos que aún no estén organizados a acercarse o comunicarse al teléfono 473 29898 para recibir asesoramiento y coordinar la conformación de nuevas comisiones vecinales.

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