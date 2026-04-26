Hoy es el día y ellos lo saben

«El barrio Artigas tiene que ser uno para que Gladiador sea siempre»

José Luis Zanotta y Roque García, serán blanco del reconocimiento hoy a la tarde en el escenario de Gladiador. Así lo ha querido la Comisión Directiva que presidente Álvaro Gómez y con Abel Rumi en la presidencia. Porque tanto uno como otro, se convierten en síntesis de ese entrañable querer por Gladiador. En el caso de Zanotta, superando la barrera de los 90 años de vida. Para la hora 15.30′ fue marcada la presentación del plantel principal, bajo la Dirección Técnica de Jorge Noboa, en tanto a la hora 16, con el partido entre Gladiador y Ferro Carril.

El hecho es que tanto Gladiador como Ferro Carril apuntan a la doble competencia: jugando primero en la Divisional «A» de la Copa del Interior de Clubes y tras ello, la disputa del Campeonato Salteño. Tanto Emilio Silva como Noboa, colocarán en cancha a lo mejor disponible, porque el primer certamen oficial no está lejos en el tiempo. Lo de hoy, tiene sabor a fútbol y a emociones. Al decir de los directivos a EL PUEBLO, «el barrio Artigas tiene que ser uno solo para que Gladiador sea siempre.

La apuesta es por la mayor unidad posible, porque estamos convencidos que eso es lo que nos hace fuerte. Le damos la importancia que tiene el Torneo de OFI, pero no nos bajamos de la ilusión en torno al Campeonato Salteño. Desde el 2011 no se consigue ese fin y entonces, ¿cómo no vamos a entender la impaciencia del hincha de Gladiador? Lo de este domingo tiene dos fines: el deportivo ni que hablar, pero también el económico. Recaudar es sumar en beneficio del club, porque todo cuesta, todo tiene su presupuesto. Y encontrar respuesta en el barrio, hace al compromiso colectivo que también buscamos»

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Juan José Guarino, el presidente: «Enfrentar a Ceibaltiene un sabor distinto»

«Es un partido amistoso, pero no dejamos de pensar que hay partidos amistosos que son especiales. Este es uno de ellos. Enfrentar a Ceibal tiene un sabor distinto. Por eso en este caso a través de EL PUEBLO, estamos reafirmando la invitación. Queremos que lo de este domingo en la tarde a partir de las 14 horas tenga un carácter de fiesta, porque para nosotros lo es. Por eso definimos los sectores para los hinchas, de la manera en que se accederá al predio y que la atención de parte nuestra gente hacia quienes llegarán, que sea la mejor.

Tendremos la inauguración oficial de vestuarios, el plantel nuestro con todas las incorporaciones para este año, más los que vienen desde la temporada pasada. El crecimiento de Arsenal debe ser sostenido, incluyendo este tipo de acontecimientos».

La presidencia de Juan José Guarino que se prolonga en este Arsenal 2026. De la teoría a la práctica y para que la realidad no oculte los fines. El plantel en manos de Richard Requelme ya tiene a todos. La plantilla está completa. Hoy domingo, con el programa confeccionado y a las 15.30′ con el juego de Arsenal y Ceibal. Richard Requelme y Martín Barreto muestran las cartas. Después de todo, a esta altura de la agenda preliminar a los torneos oficiales, ya no hay tanto misterio.

Poniendo en cancha, para que la modelación se acentúe en cada caso. En el complejo de Arsenal. En Costanera Norte y Apolón. Un ámbito a la medida del sentir compartido. Porque es Arsenal que está. Y por Ceibal que llega.

«¿Por qué castigamos una agresión física y no una agresión verbal?»

“Las lesiones aumentan por muchos factores. Hay cuestiones de la presión interna y externa por ganar que son importantes. En momentos de mucha crítica te empezás a cuestionar a vos mismo. La presión externa de las redes sociales y de las críticas le entra a los jugadores y aumenta su tensión. Aunque vos quiera aislarte, por algún lado entra, por los amigos o por la familia. Hay que aprender a decir que no. Tenemos que empezar a educar que no vale todo. Después pasan las tragedias y nos lamentamos. Como dijo el Morro: no somos robots».

Cuando sabés que podés lastimar, estás cruzando un límite. ¿Por qué castigamos una agresión física y no una agresión verbal? Parece que está permitido y se confunde con la libertad de expresión -que es la libertad de opinar. El hecho está cuando uno proyecta sus expectativas con el otro, y cuando el otro no lo cumple, me indigno. El otro me tiene que dar una alegría; tengamos cuidado con eso»

(DAMÍAN BENCHOAM, psicólogo deportivo, hoy en @elespectadoruy. Desde EL PUEBLO, la tentación de compartir este enfoque. Después de todo, está asociado a los devenires de este tiempo»

OFI de clubes: Un agrario va y se la juega

Ayer sábado, despuntó la edición 2026 del Campeonato del Interior de Clubes, si de partidos enmarcados en la fase «0» se trata. De ida y vuelta en cada serie, para determinar quiénes avanzan a la zona de grupos. El fin abarca a Barrio Albisu, el actual Campeón de la Liga de las Colonias Agrarias. Primero en campo de juego de Con los Mismos Colores de Bella Unión, para que después Barrio Albisu aguarde en suelo propio. En caso de empate en puntos y en goles al cabo del segundo partido, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal.

Domingo 26 de Abril

Llave 1 – Estadio Martínez Cerrutti – Bella Unión hora 16:00

Hora 16 00 – CUAREIM DE BELLA UNIÓN vs BARRIO ALBISU DE LIGA AGRARIA SALTO

Árbitro Central: Jefferson Rodríguez

Asistentes: Richard Vargas y Wilmer Rodríguez

Árbitros de Rivera

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