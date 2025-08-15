Hoy Angus realiza su XV Jornada de Selección en Cabaña El Refugio

- espacio publicitario -

Este viernes 15 de agosto, a partir de las 8:30 horas, Angus llevará adelante la XV Jornada de Selección, bajo el lema “El valor de la selección genética en la cadena cárnica”. La actividad se desarrollará en Cabaña El Refugio, de la familia de Jorge Barboza, ubicada en Ruta 81, kilómetro 34.200, en el departamento de Canelones.

El presidente de la institución, Ing. Agr. Juan Pablo Pérez Frontini, subrayó que el encuentro está pensado para todos los actores del complejo cárnico: criadores, recriadores, feedloteros e industriales. “El fin de todo es un excelente bife Angus en una mesa o en una góndola de supermercado, y para eso hay que interactuar con toda la cadena”, afirmó.

La propuesta combina instancias teóricas y prácticas, buscando aportar conocimientos y fomentar el intercambio de experiencias entre productores y técnicos. En la mañana se abordarán conceptos sobre características fenotípicas, corrección estructural, estándar racial, selección genética y nutrición ruminal, con presentaciones de especialistas nacionales e internacionales. En la tarde, se realizará un trabajo a campo, observando animales, evaluando defectos y virtudes, y conociendo de primera mano el programa genético de Cabaña El Refugio.

Programa de la jornada

Bienvenida: Ing. Agr. Juan Pablo Pérez Frontini, presidente de Angus Uruguay.

Historia de la raza: Ing. Agr. Luis Carrau, directivo de Angus Uruguay.

Características fenotípicas de la raza Aberdeen Angus: Ing. Agr. Andrés Peñagaricano, vicepresidente de Angus Uruguay.

Programa SER: Ing. Agr. Luis Carrau y PhD Federica Marín, genetista Angus Uruguay.

Incorporación de la genómica en la selección: Ing. Agr. Dr. Mario Lema (INIA).

Presentación Cabaña El Refugio: Sr. Jorge Barboza.

Uso de EPDs como herramienta de selección en un rodeo comercial: Dr. Santiago Dutra.

Presentación Origen Uruguay: Dr. Sebastián Albanell.

Charla AgrobAL: “Cómo mejorar la eficiencia en el rumen para alcanzar ganancias superiores”, a cargo del zootecnista Nelson Ferreira (AB Vista).

Muestra de distintos lotes por parte de los inspectores de Angus Uruguay.

Presentación del programa genético de Cabaña El Refugio.

La actividad es gratuita y abierta para todo el sector. Las inscripciones se realizan en angusuruguay.com, donde se encuentra la ubicación GPS y las rutas de acceso, tanto por Ruta 5 como por Ruta 11. Hasta el martes ya se habían registrado unas 160 personas.

Pérez Frontini resaltó que este tipo de instancias “permiten no solo acceder a herramientas técnicas, sino también intercambiar de forma directa con productores y conocer cómo selecciona una cabaña y cuáles son sus criterios”. La jornada culminará sobre las 16 horas, concluyó.