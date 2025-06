Hospital de Salto: una directora nueva frente a un viejo problema

A dos meses de asumir, la directora del Hospital Regional de Salto hace un diagnóstico del centro y responde a los reclamos de la población.

Gabriela González asumió como directora del Hospital Regional de Salto hace menos de dos meses y desde entonces ha comenzado un proceso de diagnóstico y reorganización interna.

En una entrevista con nuestro medio, abordó con franqueza los principales desafíos que enfrenta la institución, como la falta de organización en los servicios, las demoras en la atención en emergencia, la situación de la farmacia y el funcionamiento de las policlínicas.

También respondió a las críticas de la ciudadanía y explicó qué medidas se están tomando para mejorar el servicio. La directora remarcó la necesidad de una ciudadanía responsable y subrayó que, pese a las dificultades, todo el equipo directivo está trabajando intensamente para lograr cambios concretos.

DOCTORA, HACE POCO TIEMPO QUE ASUMIÓ COMO DIRECTORA DEL HOSPITAL. ¿CUÁL FUE SU PRIMERA IMPRESIÓN SOBRE EL ESTADO GENERAL DEL HOSPITAL?

«Todavía estamos tratando de ingresar en todos los servicios. Con ingresar me refiero a conocer la realidad de cada lugar, de cada uno de los servicios. El hospital tiene muchos servicios, muchas oficinas, cada una con su problemática y su reclamo, por ejemplo, de necesidad de más personal, de necesidad de organización. Y esa es una de las cosas que más nos ha llamado la atención. Como impresión general: la falta de organización que hay en los distintos servicios.»

LA POBLACIÓN HA MANIFESTADO SU MALESTAR POR DEMORAS Y FALLAS EN LA ATENCIÓN. ¿CÓMO PIENSA ABORDAR ESTA SITUACIÓN DESDE SU ROL?

«Eso es un problema de larga data, es un reclamo de mucho tiempo. Nosotros ni siquiera hace dos meses que estamos al frente de la dirección del hospital, pero sabemos desde siempre que eso es un reclamo muy presente en la población.

Creemos que es un reclamo al que tenemos que prestar atención y un reclamo que tiene sus motivos fundados. Es multifactorial. Por ejemplo, hablando de las esperas en las puertas de emergencia, es un problema multifactorial.

Ese problema tiene causas que corresponden intrínsecamente al hospital y hay otras causas que corresponden a la población, a tratar de entender cuál es la función en una puerta de emergencia.

Y te lo digo concretamente porque, en la realidad, nosotros hemos estado mirando los papeles, y esto no es de ahora tampoco, esto se viene repitiendo: de 100 consultas que hay en la puerta de una emergencia, 80 no deberían producirse en ese lugar, o sea, 80 son de policlínica.

Eso también es una responsabilidad de la ciudadanía, de los pacientes: entender que hay cosas que no se resuelven, no es lo lógico, ni lo esperable, ni lo ideal ir a una puerta de emergencia para que resuelva ese tipo de cosas.«

¿LAS LARGAS HORAS DE ESPERA EN EMERGENCIA TIENEN QUE VER CON EL POCO PERSONAL?

«No, no es por el poco personal. Nosotros tenemos una cantidad de personal en las puertas de emergencia que creemos que es la adecuada, si la puerta funcionara en las condiciones que debe funcionar, o sea, con consultas realmente de emergencia.

Este lunes empieza el plan de invierno, que agrega más personal, porque en el invierno habitualmente las consultas que son de emergencia aumentan, por un tema de las infecciones respiratorias, que son mucho más frecuentes en invierno.

Así que va a haber más personal, pero volvemos a lo mismo: aunque nosotros pusiéramos 20 médicos para atender en la puerta de emergencia, primero, no tenemos la estructura, porque hay 5, 6 boxes en la puerta de emergencia, como en todas las puertas de emergencia de todos los hospitales, y, por lo tanto, pueden haber adentro 5 o 6 personas, y mientras no se resuelvan esas 5 o 6 personas, no pueden ingresar otras.

He visto por ahí reclamos de que durante un rato no entra ni sale nadie. Y no, no entra ni sale nadie porque adentro hay gente que se está resolviendo, que necesita resultados de exámenes, radiografías, un montón de cosas que, hasta que todo ese proceso no se resuelva, esa persona no puede salir y, por lo tanto, otra no puede entrar.»

«Me parece que hay un desconocimiento de lo que es el funcionamiento de las puertas de emergencia y una idea de las personas de que los médicos y el personal de enfermería, y todos los que estamos detrás de lo que es una atención en una puerta de emergencia, en cualquier lugar donde se atiende salud, estamos adentro sentados, vagando. No es así. Es mucho desconocimiento, y otra vez, un mal uso de las puertas de emergencia.»

¿CÓMO VIENE TRABAJANDO LA PARTE DE FARMACIA? HACE UN TIEMPO ATRÁS, ANTES DE QUE ASUMIERA COMO DIRECTORA DEL HOSPITAL DE SALTO, SE ENTREGABAN 50 NÚMEROS, SE ATENDÍAN ESOS 50 NÚMEROS Y LUEGO SE ENTREGABAN MÁS. ¿EN LA ACTUALIDAD ESTO SIGUE FUNCIONANDO DE ESTA MANERA?

«Nosotros sabíamos que ese era uno de los reclamos también de los usuarios de nuestro hospital, así que apenas entramos fue una de las cosas a la que nos abocamos a solucionar de manera intensa.

Y esa forma de funcionamiento de la farmacia ha cambiado. No es que se den 50 números, se atiendan y se den 50 más: se administran los números de manera permanente, a demanda.

Realmente hemos notado un cambio muy drástico en lo que es la sala de espera de la farmacia, porque la mayoría del tiempo no hay la cantidad de gente esperando ni gente esperando afuera para ser atendida. Eso ha cambiado mucho. Seguimos trabajando en eso, en mejorar la velocidad de la atención.

La realidad es que cambió la forma en que se administran. O sea, se habilitó un nuevo sistema en la administración pasada, pero no se adecuó a ese nuevo sistema ni la cantidad de personal ni la cantidad de computadoras. Ahí hay un cuello de botella que es difícil de solucionar.

Esto es el ejemplo de un sistema pensado para una mejor organización en la administración de los fármacos, pero que no fue acompañado por cosas que también son importantes, como más computadoras y más personal. Lo que en principio estuvo pensado para mejorar, en realidad, repercutió en un descontento de los usuarios. Pero básicamente nosotros estamos trabajando fuertemente para mejorar eso.»

EN LA PARTE DE POLICLÍNICA, ¿CÓMO SE VIENE TRABAJANDO?

«Estamos cambiando la forma de la administración de los números. Se daban todos los números de un mes para otro. Ibas a pedir a la policlínica de ginecología y el mes estaba completo.

Pero esa administración de todos los números de policlínica para el mes siguiente también generaba un gran ausentismo en las personas, porque tú pedías un número hoy porque necesitabas una atención hoy, pero dentro de un mes ya no la necesitabas más. Entonces, esa persona faltaba.

Pero, a su vez, quedaba alguna que no había conseguido número para lo que sí realmente necesitaba.

Entonces ahora no estamos dando todos los números de cada policlínica: dejamos números para la consulta de hoy. Hoy necesito una consulta para hoy, tengo número. Son pocos números.»

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS MÁS URGENTES A ATENDER EN SU NUEVA GESTIÓN?

«Sobre todo en la última administración, por motivos variados, ha habido una pérdida de una enorme cantidad de especialidades que teníamos y que hemos dejado de tener. Así que uno de los grandes desafíos, que estamos en marcha para poder solucionarlo, es lograr que esas especialidades vuelvan a trabajar en el hospital. Eso es algo que nos desvela y en lo que estamos trabajando permanentemente.»

¿QUÉ LE PODRÍA DECIR A LOS DIFERENTES USUARIOS QUE SE SIENTEN FRUSTRADOS CON EL SERVICIO DE SALUD EN SALTO?

«Nosotros hace menos de dos meses que estamos al frente de este hospital. Estamos trabajando 16, 18 horas por día reales. No solamente yo, todo el equipo de la dirección del hospital y toda la gente que trabaja alrededor nuestro.

Que, la verdad, como directora del hospital, estoy encantada del grupo que hay trabajando, tanto de mis compañeras en la dirección como de toda la gente, de todos los servicios alrededor, que le ponen el hombro para hacer las cosas como deben ser.

No es fácil, pero cada uno de nosotros está poniendo todo para que esto resulte, y créanlo: estamos haciendo eso.

También pedimos, así como a nosotros nos piden respuestas, nosotros vamos a pedir también, porque entiendo que todos los ciudadanos tienen el derecho de reclamar sus derechos, pero también tienen el deber de ejercer una ciudadanía con responsabilidad.

Y la responsabilidad pasa por pensar en el que se tiene al lado, y pasa por pensar que yo tengo un problema, pero si el de al lado tiene un problema mayor al mío, bueno, pues tengo que saber que tengo que esperar un poquito más, y que hay prioridades en la atención. La ciudadanía responsable tiene derechos y tiene obligaciones también. Reforcémosla.»