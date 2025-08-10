Horas sindicales: ¿derecho o licencia para no trabajar?

- Advertisement -

Vea usted, estimado lector, que ahora resulta que en Salto tenemos un escándalo mayúsculo porque el Intendente decidió recortar las horas sindicales. ¡Un atentado a la democracia, dicen! Pero yo le pregunto: ¿desde cuándo trabajar en el puesto para el que te pagan es un atentado contra algo?

La Federación Nacional de Municipales se indigna, saca comunicados y grita “retroceso inadmisible”. Pero… ¿inadmisible para quién? ¿Para el vecino que necesita que le arreglen la calle, que le limpien la zanja, que le atiendan el trámite… o para el dirigente que, como dijo orgullosamente el mismísimo Juan Carlos Gómez, “no hace diez años, hace quince que no voy a mi puesto de trabajo, y no voy porque soy el presidente de un sindicato”?

¿De verdad creen que la ciudadanía no se da cuenta? ¿Qué pensarán los trabajadores que cumplen horario, que marcan tarjeta, que se bancan calor, frío y lluvia, cuando ven que hay quienes usan la palabra “libertad sindical” como escudo para no pisar su lugar de trabajo en una década y media?

Y ojo, que no hablamos de un día de asamblea ni de una reunión de negociación. Hablamos de años enteros. ¿No es esto un privilegio disfrazado de derecho? ¿No es, en el fondo, una falta de respeto a quienes pagan el sueldo con sus impuestos?

Yo no cuestiono que los sindicatos existan, ni que se defiendan derechos. Pero sí pregunto, sin vueltas:

• ¿Cuántas horas sindicales necesita alguien para jamás volver a su puesto en 15 años?

• ¿Quién controla que el tiempo pago por todos sea usado para el fin que se declara?

• ¿Cuándo se perdió la noción de que el trabajo es, justamente, ir a trabajar?

• ¿Qué beneficio real al bolsillo de los municipales trajeron estos 15 años de licencia con goce de sueldo del presidente Cholin?

Porque al final del día, estimado lector, la gente no se indigna por los comunicados… se indigna cuando ve que para algunos el trabajo es opcional, pero el sueldo no.“Horas sindicales: ¿derecho o licencia para no trabajar?”