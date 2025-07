¡Horas claves! Albisu es optimista en hallar una solución, pero aún no hay fecha de pago de sueldos de los municipales

- espacio publicitario -

El Intendente Carlos Albisu sostuvo en más de una oportunidad durante la campaña electoral que no temía agarrar sin guantes la Intendencia al rojo vivo como se encontraba sabiendo que podía quemarse. Sin embargo, tras la conferencia de prensa del pasado 17 de julio brindada por el Secretario General, Walter Texeira Núñez y el Director de Hacienda, Nicolás Irigoyen, parece ser que la situación financiera real de la Intendencia de Salto no fue informada debidamente durante la transición.

Así lo manifestó este lunes a los informativos televisivos el Intendente Albisu, al referir que la situación es “más compleja de lo que teníamos en la previa. Acá hay muchos números que estamos viendo que no estuvieron en la transición. Una deuda que es de 800 millones y más sumado a un fideicomiso de 2.000 millones, un déficit acumulado de $ 2.056 millones, y dentro de la deuda, una sorpresa que no lo teníamos en carpeta, que es que no se canceló la deuda con el Banco República. Esa deuda, la cual la Junta Departamental le dio el aval en la anterior administración hasta 300 millones, en las cuales usaron 287 millones, se tendría que haber cerrado el 30 de junio. Hoy nos encontramos con esa deuda que no se pagó, se viene el 214 que es parte de la garantía de eso que se quedó adeudando al Banco República, por lo que hoy, en este momento, peligran los sueldos del mes de julio”.

La afirmación de la posibilidad de no poder pagar los sueldos del mes de julio ya lo había manifestado Albisu este sábado a diario El País en nota brindada al periodista salteño Hugo Lemos al sostener que tiene en caja de la comuna apenas $ 22 millones, cuando le hacen falta $ 90 millones para afrontar los salarios de julio de los empleados municipales.

- espacio publicitario -

Ante esta situación, Albisu manifestó a los colegas televisivos que “nos estamos yendo ahora para Montevideo, estamos en contacto permanente con el Banco República, con el Tribunal de Cuentas, con la Junta Departamental de Salto, que ya votó hace unos días por unanimidad el dar esa línea de crédito para poder salvar este problema que tenemos en este momento”.

Justamente, en la conferencia de prensa del 17 de julio se había manifestado tanto por Texeira Núñez como por Irigoyen que si la Junta Departamental no aprobaba la solicitud “de ampliación línea de crédito”, el BROU accionaría contra la garantía de la Intendencia de Salto que refiere al artículo 214 de la Constitución, por el cual el gobierno nacional destina partidas a los gobiernos departamentales de todo el país, dinero que se esperaba utilizar este mes para pagar los salarios.

Lo aprobado por la Junta Departamental en la noche del 17 de julio fue remitido inmediatamente para su estudio al Tribunal de Cuentas, el que, según pudo averiguar EL PUEBLO, recién en la jornada de hoy martes 29 de julio se estará reuniendo para analizar la resolución aprobada por el legislativo salteño solicitando la ampliación del crédito con el BROU. Una vez emita su informe el Tribunal de Cuentas, se comunicará a la Junta Departamental de Salto para que, en caso que exista alguna observación, la misma pueda ser levantada por el voto de los Ediles, para que de esa manera habilite al Ejecutivo a tramitar directamente con el BROU una nueva línea de crédito para hacer frente a los salarios del mes de julio.

EL PUEBLO dialogó con el Presidente de la Junta Departamental de Salto, el Edil oficialista Enzo Molina, quien comentó los pasos que están previstos seguir a la espera del informe del Tribunal de Cuentas. “Ya lo he hablado con los coordinadores de ambas bancadas (Facundo Marziotte por la CORE y Mario Furtado por el FA). Tenemos previsto convocar inmediatamente a la Comisión de Hacienda para que este mismo martes (hoy) trate el informe del Tribunal de Cuentas, en caso que llegue el mismo día, y si da el tiempo, este mismo martes, o de lo contrario este miércoles, sesione de manera extraordinaria la Junta para considerar el informe del Tribunal de Cuentas, y si hay observaciones, que las mismas sean levantadas, habilitando así al Ejecutivo a que avance en sus gestiones con el BROU”.

EL PUEBLO buscó conocer la opinión de la bancada opositora del Frente Amplio, y conversando con varios Ediles, la idea que se maneja es acompañar, “como ya hicimos el 17”, y mantener el voto a favor de una línea de crédito con el BROU para que este mes se paguen los sueldos de julio cuanto antes.

Cabe saber qué sucederá una vez que el trámite legislativo local se termine. En ese sentido, en la nota televisiva mencionada, no dejó dudas al respecto. “Estoy saliendo para Montevideo en pocos minutos para buscar una solución a estos temas, aparte también que mañana (hoy) tenemos una reunión importante, la mesa del Congreso Intendentes, de la cual formamos parte, con la OPP, para seguir en una negociación que le quedan dos días, y hay que llegar a un acuerdo rápidamente, para el miércoles que sesiona el Congreso Intendentes, donde los 19 intendentes aprobarán o no estas negociaciones que se vienen haciendo con la OPP”.

El Intendente Albisu agregó que este “es un tema que no va a quedar acá, porque acá hay un tema de abusos de funciones. El 30 de junio se tenía que cerrar esa cuenta, pero no solo que no se cerró, la situación es que no fuimos tampoco comunicados dentro de lo que fue la transición”, por lo que “vamos a estar notificando a la Junta Departamental sobre el tema, y también seguramente se va a estar enviando un oficio a Fiscalía, porque no podemos ser omisos de una situación irregular, en las cuales hoy se está embretando a toda la Intendencia, a quienes empezamos hace 15 días a gobernar este departamento, pero también y sobre todo a los funcionarios de la Intendencia, los cuales peligran sus salarios para este mes”.

De todas maneras, Albisu dejó claro que “somos muy optimistas” de que se encontrará una solución a esta situación que se generó concretamente el 16 de julio, cuando el Ejecutivo fue informado por el BROU de la deuda vencida el 30 de junio.