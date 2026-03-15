Horacio de Brum pidió informes por atrasos en pagos de INEFOP y por transporte para alumnos de Escuela 60 en Salto

El diputado Horacio de Brum presentó pedidos de informes por atrasos en pagos de cursos de INEFOP que afectan a estudiantes y centros de capacitación, y por la falta de transporte que impide a 12 alumnos de la Escuela 60 de Salto asistir a clases.

Horacio de Brum, atrasos en pagos de INEFOP y falta de transporte para Escuela 60 perjudica a estudiantes y trabajadores

“La situaciòn deja mucho que desear y no está hablando bien de quienes están llevando adelante la gestión de INEFOP”.

El diputado salteño Horacio de Brum informó que presentó pedidos de informes ante organismos nacionales para aclarar dos situaciones que afectan directamente a estudiantes del departamento.

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Se trata de los atrasos en pagos vinculados a cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y la falta de transporte para alumnos de la Escuela Nº 60 ubicada sobre la ruta 31.

De Brum explicó que el planteo surge a partir de reclamos recibidos por parte de estudiantes que se inscribieron en cursos de capacitación y que aún no han podido iniciarlos o continuarlos debido a problemas administrativos.

“Nosotros recibimos reclamos de estudiantes de Salto y de otras regiones del país en cuanto a que se ven imposibilitados a comenzar cursos financiados por INEFOP ”, señaló. Según explicó el legislador, la situación está vinculada a acuerdos entre INEFOP y entidades privadas de capacitación que se desarrollan en varios departamentos. Sin embargo, el organismo aún no habría efectuado los pagos correspondientes.

“INEFOP no ha hecho el pago de lo que se denominan los vouchers, que es el pago total del curso, y además lo correspondiente a los boletos de transporte en caso de que los estudiantes lo necesiten”, indicó.

El diputado sostuvo que el problema comenzó a detectarse hacia fines de febrero. Desde entonces se realizaron consultas al organismo, pero las respuestas no se concretaron en soluciones. “Primero nos dijeron que se solucionaba en una semana. Fueron pasando una, dos, tres semanas y la situación sigue incambiada”, afirmó.

Ante esta situación, el legislador resolvió presentar un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que sea remitido a INEFOP con el objetivo de aclarar lo ocurrido. “Decidimos presentar un pedido de informes al Ministerio de Trabajo para que sea elevado a INEFOP, para que aclare la situación de por qué se están dando estos atrasos en los pagos de los vouchers y de los boletos de transporte”, explicó.

“Queremos saber cuáles son las soluciones para aquellos estudiantes que tuvieron que empezar el curso y no lo pudieron seguir por la falta de pago y de la liberación de los montos de dinero por parte de INEFOP”.

“Se afecta a estudiantes y centros de capacitación”

De Brum señaló que la situación genera perjuicios en varios niveles.

“Acá se ven afectados estudiantes, se ven afectados trabajadores, se ven afectadas madres solteras que eligieron capacitarse porque INEFOP es una buena herramienta”, expresó. “No se está cumpliendo con los pagos a las entidades de capacitación privadas y eso trae la insatisfacción y la frustración de muchas personas”, afirmó.

“Las instituciones privadas tuvieron que contratar docentes para esos cursos y ahora esto es como una cadena, se corta la cadena de pago al principio y al final no llegan los beneficios”,agregó

El legislador sostuvo que el pedido de informes también apunta a determinar el origen del problema. “Queremos saber si acá hay un problema de recorte de gastos para la capacitación, si es un tema informático de software como en algún momento se nos comunicó, o si es simple desidia o un problema de gestión”, planteó.

A su juicio, la situación “deja mucho que desear y no está hablando bien de quienes están llevando adelante la gestión de INEFOP”.

Escuela 60: 12 alumnos sin poder asistir a clases

Por otra parte, el legislador informó que también presentó un pedido de informes ante el Ministerio de Educación y Cultura dirigido a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), por la situación que atraviesan estudiantes de la Escuela Nº 60.

Según explicó, se trata de un grupo de 12 alumnos que aún no han podido iniciar el año lectivo debido a problemas con el transporte escolar. “Tenemos 12 alumnos de la escuela 60 la que está sobre la ruta 31, que no han podido comenzar las clases desde que se iniciaron”, señaló.

El problema estaría vinculado a la rotura de uno de los ómnibus utilizados para trasladar a los estudiantes. “Aparentemente uno de los ómnibus está roto y tampoco llega la partida del acompañante, porque esos ómnibus, aparte del chofer, tienen que ir con un acompañante por la legislación vigente”, explicó.

De Brum cuestionó que, por motivos administrativos, los niños no puedan asistir a la escuela. “Por burocracia y temas de gestión de la ANEP tenemos 12 estudiantes salteños que no pueden concurrir a la escuela pública”, sostuvo. “Les está vedado el acceso a la educación como derecho humano fundamental”.

El pedido de informes busca conocer las razones por las cuales el vehículo no está en funcionamiento y cuándo se solucionará el problema. “Queremos saber cuáles son las razones por las cuales no está circulando ese micro que pertenece a la ANEP y que imposibilita a 12 niños concurrir a la escuela 60. La verdad que la situación, a mí en lo personal, me da vergüenza, y que además no se haya planteado alternativas de locomoción para asegurarle a cada uno de esos niños el acceso a la educación en pleno siglo XXI”.

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