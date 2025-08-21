Homicidio en Salto: prisión preventiva para el acusado y varios hurtos en la ciudad

Salto, 20 de agosto de 2025

AMPLIACIÓN DE COMUNICADO DE PRENSA N° 380/25 NUMERAL 3. HOMICIDIO

El día jueves 14 de agosto, próximo a la hora 15:10, personal policial acudió a un llamado de emergencia en calles Cuareim y Larrañaga por una persona herida de disparo de arma de fuego. Al llegar al lugar se procedió al traslado del herido al hospital, donde posteriormente, por parte del facultativo de guardia, se constató su fallecimiento.

En la escena del hecho se hizo presente el Fiscal de turno, quien dispuso diferentes diligencias, entre ellas el relevamiento por parte del personal del Departamento de Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento de indicios y evidencias que, luego de las pericias correspondientes, fueron significativos para la identificación del autor.

Testigos en el lugar señalaron como autor a un individuo que circulaba en moto, quien efectuó un disparo y huyó. Ese mismo día, tras directivas del Fiscal y munidos de la orden correspondiente, se realizó un allanamiento en una casa, donde se pudo ubicar la moto, el casco, prendas de vestir y un arma de fuego, todo lo cual se determinó que fue utilizado por el autor, sin lograr su detención.

Continuando con las actuaciones, personal de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Salto, los días viernes, sábado, domingo y lunes montó diferentes operativos con el apoyo de personal del Grupo de Reserva Táctica (GRT), personal de PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa), personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural (BDSR), personal y recursos logísticos de la Dirección General de Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior, personal de la Dirección Nacional de Guardia Republicana y de Prefectura de Salto, en distintos barrios y zonas de la ciudad.

En el día de hoy (martes 19 de agosto), próximo a la hora 03:00, en inmediaciones de calles Maciel, entre Invernizzi y Luis Alberto de Herrera, el indagado fue visto en un vehículo en compañía de una femenina. Tras intentar darse a la fuga, fue interceptado y detenido. La acompañante fue identificada y posteriormente puesta en libertad.

Culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Segundo Turno de Salto, por Oficio del día de la fecha se dispuso: “Se tiene por formalizada la investigación contra P.B.A., de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 266 del C.P.P., a quien se le atribuye la presunta comisión de un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, en concurso formal con un delito de porte de arma de fuego por reincidente, en concurrencia en régimen de reiteración real con un delito de porte y tenencia de armas de fuego, un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos y un delito de homicidio, en calidad de autor. Se dispone como medida cautelar la prisión preventiva respecto de P.B.A. por el plazo de ciento ochenta días, con cese automático el día 16 de febrero de 2026, salvo disposición en contrario”.

1. HURTO EN COMERCIO.

Próximo a la hora 05:50 de hoy, personal policial concurrió a un comercio ubicado en la intersección de calles Andrés Latorre y 18 de Julio por hurto. En el lugar se entrevistó con una mujer mayor de edad, quien manifestó que al llegar a su lugar de trabajo constató el daño en la reja de una ventana y el hurto de 15 cajas de vino, 13 botellas de vino de un litro cada una y 15 bidones de vino de tres litros cada uno. Concurrió personal de Policía Científica. Se trabaja.

2. HURTO EN INSTITUCIÓN CULTURAL.

A la hora 07:15 de hoy, personal policial concurrió a una institución cultural ubicada en calle Gral. José G. Artigas a la altura del 1100 por hurto. En el lugar se entrevistó a la funcionaria, quien manifestó que constató daños en un ventanal, en el interior gran desorden y el hurto de un televisor de 32 pulgadas. Concurrió personal de Policía Científica. Se trabaja.

3. HURTO EN INSTITUCIÓN.

A la hora 07:25 de hoy, personal policial concurrió a un centro de formación profesional técnica de nivel superior, específicamente enfocado en el área del diseño de itinerarios turísticos sostenibles y de naturaleza, ubicado en calle Uruguay a la altura del 1400, por hurto. En el lugar se entrevistó con una mujer, quien manifestó que se retiraron el día lunes en horas de la tarde, y en la fecha constató daños en una ventana y el hurto de un parlante, una impresora, una cafetera, un microondas, dos estufas, un termo, una máquina de cortar cabello, una plancha y un secador de cabello. Se trabaja.

4. DAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.

Próximo a la hora 08:15 de hoy, personal policial concurrió al centro educativo de educación preescolar ubicado en calle Sauce a la altura del 1500 por daños. En el lugar se entrevistó con una funcionaria, quien manifestó que constató daños en el tejido y en unas casitas donde juegan los niños. Concurrió personal de Policía Científica. Se trabaja.

5. DETENIDO POR HURTO.

A la hora 12:45 de hoy, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en calle Bolivia a la altura del 2000 por hurto. En el lugar se entrevistó con una mujer de 58 años, quien manifestó que divisó mediante las cámaras de seguridad a un hombre hurtando una batería y cables varios en el interior de la vivienda, dándose a la fuga a posterior. Se realizaron recorridas por la zona, localizando e identificando a un hombre de 47 años de iguales características a las aportadas por la usuaria, quien al momento no portaba los objetos denunciados. Se puso en conocimiento Fiscalía de turno y se procedió a la detención del hombre. Se trabaja.

Salto, 21 de agosto de 2025

AMPLIACIÓN DE COMUNICADO DE PRENSA N° 390/25 NUMERAL 5. DETENIDO POR HURTO.

Culminadas las actuaciones, este Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto dispuso lo que a continuación se transcribe: FALLO: Condenando a L.A.F.G. como autor penalmente responsable por la comisión de dos delitos de Violación de Domicilio en concurrencia fuera de la reiteración con dos delitos de Hurto y un delito de Apropiación Indebida en reiteración real, a la pena de seis (6) meses de prisión efectiva y de su cargo las Accesorias Legales de Rigor (Art. 105 del C.P.).

1. HURTO.

Próximo a la hora 19:30 de ayer, mediante comunicación al Servicio de Emergencias 9-1-1, personal policial concurrió a la intersección de Av. Enrique Amorim y Calle 10 por hurto de una moto marca Yumbo 110 cc, color claro. En el lugar se entrevistó a la usuaria, quien manifestó que un cliente de su local comercial le solicitó dar aviso a la Policía, indicando que posteriormente concurriría a la Seccional correspondiente. A posterior se informa que efectivos policiales concurrieron al asentamiento Lucas Piriz, donde se logró la recuperación del birrodado. Se procede al traslado del mismo para la realización de los trámites pertinentes. Se trabaja.

2. PERSONA DETENIDA.

A la hora 02:10 de hoy, mediante comunicación al Servicio de Emergencias 9-1-1, personal policial concurrió a Diagonal 10, del Barrio Don Atilio, por hurto en casa de familia. En el lugar se entrevistó a la víctima, de 42 años de edad, quien expresó que le informaron que en el fondo de su vivienda había un masculino, vestido con ropas oscuras, rompiendo el vidrio de la puerta trasera. Ante ello, al salir a verificar la situación el autor se dio a la fuga. Asimismo, constató la faltante de un par de championes de fútbol y una toalla.

Personal policial que se encontraba realizando operativo en la zona de Diagonal 11 comunicó que tenían demorado a un masculino de 25 años en actitud sospechosa, cuyas características coincidían con las aportadas. Se recuperaron las prendas hurtadas. Se realizó consulta con Fiscalía, disponiéndose los trámites de rigor. Se trabaja.