Homenaje a mujeres cuidadoras y apuesta por la innovación en Salto

Udelar Salto realizará homenaje a mujeres cuidadoras y lanzará programa de emprendimientos, además de abrir llamados docentes en el Cenur Litoral Norte.



El 30 de abril el Aula Magna de la sede Salto de la Universidad de la República se convertirá en escenario de un homenaje a quienes sostienen la vida cotidiana. La Comisión 8M del Cenur Litoral Norte invita a este acto abierto al público con el lema «Cuidar es sostener la vida». La elección del mes no es fortuita: abril es el Mes de los Cuidados en Uruguay, una campaña que busca reconocer y jerarquizar las tareas de cuidado.

Reconocer lo que sostiene a la comunidad

El comunicado universitario explica que la actividad apunta a visibilizar el trabajo que realizan varias organizaciones de mujeres en el departamento. Serán reconocidos los colectivos de ollas y merenderos, las asistentes personales de la cooperativa Mepakis, las trabajadoras que atienden a mujeres en situación de violencia, la asociación civil Mujeres como vos y las mujeres rurales agrupadas en Las inquietas. El acto contará con un cierre artístico del grupo Las Lorenzas y será moderado por Marlina Alves, de la Unidad de Comunicación.

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La nota publicada por Diario Cambio subraya que el homenaje no será un trámite protocolar, sino un espacio para dar visibilidad a tareas que suelen quedar fuera de los indicadores económicos pero resultan esenciales para la vida en la comunidad. El texto recuerda que se reconocerá a mujeres y colectivos cuya trayectoria dejó una huella social y destaca el trabajo “embarrándose los pies” en los barrios más necesitados.

Emprendimientos de base científica

Un día antes, el 29 de abril a las 11 horas, la universidad lanzará el programa “Catalizadores de Emprendimientos”. Organizado por ANDE y ANII, este programa busca promover una cultura emprendedora en la comunidad científico‑tecnológica. El objetivo es apoyar proyectos que conviertan el conocimiento en negocios de base científica; para ello se financiarán iniciativas de instituciones públicas y privadas que fomenten la articulación, la sensibilización y la formación de capacidades. Los fondos cubren hasta el 90 % del costo total del proyecto con un tope de 300 000 pesos y exigen un aporte de al menos el 10 % por parte de la entidad postulante; cuando se trata de propuestas conjuntas entre academia y ecosistema emprendedor, el programa puede financiar el 100 %. Las postulaciones estarán abiertas desde el 29 de abril hasta el 30 de junio.

La elección de Salto como sede para el lanzamiento sugiere un intento de acercar estos recursos al interior. Sin embargo, surgen dudas sobre cuántas organizaciones del territorio podrán acceder a ellos: el tope de 300 000 pesos puede no ser suficiente para proyectos tecnológicos, y el requisito de cofinanciar puede excluir a colectivos con escasa espalda financiera.

Convocatoria a cargos docentes

El comunicado también anuncia dos llamados interinos. El llamado 03‑26 ofrece un cargo de asistente (grado 2) de 20 horas semanales en el Departamento de Matemática y Estadística. La inscripción, abierta desde el 24 de marzo, requiere presentar un formulario con timbre, curriculum vitae, cédula y enviar la documentación digital; además, es obligatorio concurrir personalmente a alguna de las sedes de Paysandú, Salto, Artigas o Río Negro. El cierre es el 14 de abril y se aclara que no se recibirán solicitudes fuera de plazo.

El llamado 05‑26 busca un profesor adjunto (grado 3) de 6 horas semanales para dictar “Teorías Psicológicas” y “Epistemología” en el Ciclo Inicial Optativo. La inscripción se abrió el 9 de abril y cierra el 29 de abril; el trámite exige la misma documentación y también es presencial. Ambos procesos reflejan un esquema de contrataciones breves y horarios reducidos que, pese a abrir oportunidades, muestran una universidad dependiente de interinatos y con cierta burocracia para ingresar.

Un campus en movimiento

La agenda de la sede Salto muestra que el cuidado, la innovación y la academia conviven en un mismo territorio. El homenaje a las cuidadoras pone en el centro tareas fundamentales para la vida que históricamente han sido invisibilizadas y feminizadas. El programa de emprendimientos trata de convertir el conocimiento en valor económico, mientras los concursos docentes apuntan a cubrir necesidades puntuales con cargos de pocas horas. Esta coincidencia de actividades invita a reflexionar: las respuestas son escasas, pero la conversación está planteada. La invitación al público es a participar del homenaje, conocer los programas de financiamiento y, si corresponde, postular a los llamados. De ese intercambio dependerá que cuidar, innovar y enseñar formen parte de un proyecto común.

Más allá de la agenda inmediata

Abril es el Mes de los Cuidados en Uruguay y la actividad del día 30 se inscribe en esa campaña. El sistema de cuidados se creó en 2015, pero las organizaciones reclaman que vaya más allá de lo simbólico: piden redistribuir tareas y recursos para que cuidar no recaiga siempre en las mujeres. Reconocer a ollas, merenderos, cooperativas de asistentes personales y grupos rurales es una forma de recordar que la economía cotidiana también se sostiene fuera del mercado.

El lanzamiento de Catalizadores de Emprendimientos abre otra conversación. Acercar fondos al interior puede democratizar la innovación, pero hace falta acompañar esos fondos con asesoría y redes. Un tope de 300 000 pesos y el requisito de aportar un porcentaje pueden dejar afuera a quienes se mueven en la economía popular. si la innovación que promueven ANDE y ANII incluye proyectos ligados a la economía del cuidado o se restringe a laboratorios y startups.

Los concursos docentes, por su parte, muestran cómo la universidad se apoya en interinatos y trámites presenciales. Las inscripciones y pagos de timbres contrastan con el discurso de modernización. Estas oportunidades son valiosas, pero la burocracia y la precariedad pueden desalentar a quienes viven lejos de las sedes o buscan estabilidad.

Conectar cuidados, innovación y universidad

El calendario de la sede Salto revela que cuidar, emprender y enseñar no son actividades separadas. El reto para la universidad y las agencias públicas es articularlas: incorporar la economía del cuidado en los programas de emprendimientos, facilitar el acceso a los fondos a cooperativas y colectivos, y transformar los interinatos en carreras académicas estables. Solo así el homenaje dejará de ser un gesto aislado y se convertirá en un paso hacia una sociedad donde la vida cotidiana, el conocimiento y el desarrollo dialoguen entre sí.

Quiénes son las homenajeadas

El acto del día 30 incluirá a mujeres de distintos perfiles. Las voluntarias de las ollas y merenderos sostuvieron la alimentación de cientos de familias durante la pandemia y continúan haciéndolo en la crisis actual. Las asistentes de la cooperativa Mepakis desarrollan cuidados domiciliarios para personas dependientes, desempeñan su labor en los hogares del departamento. El servicio de atención a mujeres en situación de violencia, gestionado en coordinación con Inmujeres, acompaña casos de agresión física, psicológica y patrimonial. La asociación Mujeres como vos nació para brindar talleres de capacitación y contención a víctimas de violencia doméstica, mientras que el grupo Las inquietas reúne a mujeres rurales que comparten conocimientos sobre producción, salud y autonomía. El homenaje intenta resaltar estas historias singulares para que la comunidad las reconozca y se sume a fortalecerlas.

La comunidad salteña tendrá la palabra sobre cómo unir estas iniciativas.

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