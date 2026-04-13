Homenaje a Elba Coutinho, su legado artistico y otros apuntes culturales del momento

Salto vive días de intensa actividad cultural, se destaca un emotivo homenaje a Elba Coutinho Zorrilla en el Gran Hotel Concordia, junto a presentaciones literarias, lanzamientos editoriales y propuestas musicales.

ELBA COUTINHO, HOMENAJE A AQUELLA INQUIETA MUJER

Los días 14 y 15 de abril, la ciudad de Salto rinde tributo a la memoria de Elba Coutinho Zorrilla, referente de las artes plásticas y gestora incansable. El emblemático Gran Hotel Concordia se viste de gala para recordar a la mujer que, a través de su pincel y su visión cultural, dio vida al espacio «Sin Máscaras» y marcó una época en el patrimonio local.

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El Gran Hotel Concordia —el hotel más antiguo de Uruguay en funcionamiento— es el escenario elegido para homenajear a Elba Coutinho, artista plástica fallecida tiempo atrás, cuya trayectoria dejó una huella imborrable tanto en el lienzo como en la gestión cultural de la región.

Coutinho no solo fue una pintora de técnica refinada; fue la arquitecta emocional de proyectos que buscaban sacudir la «decadencia cultural» que a veces denunciaba con preocupación. Su mayor legado institucional fue la creación del espacio «Sin Máscaras» dentro del propio hotel, un rincón que funcionó como epicentro de tertulias, exposiciones multidisciplinarias y refugio para artistas locales.

Su obra se caracterizó por una búsqueda constante de libertad. Desde su recordada muestra «Cada loco con su tema», donde fusionó fotografía y poesía, hasta sus trabajos de restauración en el mobiliario y la estructura del Concordia, Elba demostró que el arte es una herramienta de preservación histórica. «Era una artista que no solo pintaba, sino que habitaba los espacios para transformarlos», señalan quienes compartieron años de labor con ella en el Centro Cultural del hotel.

RODOLFO NARIO Y SU NUEVO LIBRO

Entre versos y brazadas: Rodolfo Nario presentó su nuevo libro en el Gran Hotel Concordia. En una velada que fusionó la historia del emblemático hotel salteño con la sensibilidad de la palabra escrita, el escritor y deportista Rodolfo Nario lanzó «Un Salto a la Poesía II».

“El pasado viernes 6 de marzo, el Centro Cultural del Gran Hotel Concordia se vistió de gala para recibir a una de las figuras más singulares de la cultura y el deporte local: Rodolfo Nario. Ante un auditorio colmado de amigos, referentes de las letras y vecinos, el autor presentó su más reciente obra, Un Salto a la Poesía II.

La presentación no fue un evento literario más. Nario, conocido por su destacada trayectoria como nadador máster y campeón nacional en estilo espalda, ha logrado consolidar una voz propia en el panorama literario, donde la disciplina del deporte y la fluidez del verso parecen encontrarse en un mismo cauce.

LA ESENCIA DE LA OBRA

Un Salto a la Poesía II se presenta como una continuación de su búsqueda estética anterior, pero con una madurez renovada. Según palabras del propio autor durante el encuentro, sus poemas buscan explorar «las caricias y confesiones» de la experiencia humana. El título, un evidente y cariñoso juego de palabras, reafirma su profundo vínculo con su ciudad natal, Salto, la cual sirve de musa constante para sus textos.

El ambiente histórico del Gran Hotel Concordia, en calle Uruguay 749, brindó el marco perfecto para una noche de lecturas compartidas. Los asistentes destacaron la calidez de Nario, quien alternó anécdotas de su vida entre las piscinas y los libros, bromeando sobre su transición de «nadador que escribe» a «escritor que nada».

COMPROMISO SOCIAL

Más allá de lo literario, el evento también puso de relieve la faceta solidaria del autor. Siguiendo la línea de sus presentaciones en otros puntos de la ciudad, como el Club Uruguay, parte de lo recaudado por la venta de los ejemplares tiene como destino el apoyo a causas benéficas, subrayando que para Nario, la poesía es también una herramienta de transformación social.

Con este nuevo lanzamiento, Rodolfo Nario reafirma que la sensibilidad no está reñida con la competencia y que, ya sea en el agua o sobre el papel, lo importante es dejar una huella auténtica”.

SALTO, ESA IDENTIDAD CULTURAL

Entre la memoria, la creación y el compromiso, Salto reafirma su identidad cultural. El legado de Elba Coutinho Zorrilla, la voz literaria de Carmen Molinas Bonilla, la sensibilidad poética de Rodolfo Nario y la búsqueda musical de Gustavo Ripa confluyen en una misma escena: la de una comunidad que, a través del arte, encuentra formas de trascender el tiempo, las fronteras y las ausencias. El Gran Hotel Concordia no solo guarda historia: hoy vuelve a escribirla, y en el sur se habla y se crea con esa sustancia bien naranjera.

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