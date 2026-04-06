HOMBRE FALLECIDO DENTRO DE UN VEHÍCULO EN SALTO: INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL DECESO



En horas de la mañana, personal policial concurrió a la zona de avenida Paysandú, frente al CAM de Agudos, tras recibirse un llamado al servicio de emergencias que alertaba sobre la presencia de una persona sin signos vitales en el interior de un vehículo estacionado.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron el fallecimiento de un hombre de 63 años, quien se encontraba dentro del automóvil. El deceso fue certificado por el médico actuante.

Se dio intervención a la Fiscalía de turno, médico forense y Policía Científica, quienes trabajan en el caso a efectos de determinar las causas del fallecimiento.

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Las actuaciones continúan en curso.

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