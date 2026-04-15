Hogar Estudiantil de Dos Naciones suma talleres de ciberseguridad

Jóvenes del Hogar Estudiantil de Dos Naciones participaron en una charla sobre ciberseguridad y convivencia impulsada por Desarrollo Social y Policía Comunitaria.

La Dirección de Desarrollo Social del Gobierno de Salto llevó adelante una nueva actividad extracurricular en el Hogar Estudiantil del barrio Dos Naciones, en una propuesta articulada junto a Policía Comunitaria y orientada a fortalecer la formación de los jóvenes residentes.

En esta oportunidad, 22 estudiantes participaron de una charla sobre ciberseguridad, centrada en la prevención de riesgos y en el uso responsable de las redes sociales y de los datos personales. La instancia buscó aportar herramientas prácticas para el desenvolvimiento cotidiano de los jóvenes en entornos digitales, en un contexto donde la exposición a fraudes, engaños y otras modalidades delictivas requiere cada vez más información y prevención.

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La actividad se enmarca en una línea de trabajo impulsada por la administración del intendente Carlos Albisu, que apunta a complementar la trayectoria académica de los estudiantes mediante acciones formativas que favorezcan el buen uso del tiempo libre, la convivencia y la construcción de ciudadanía.

Durante la jornada, el equipo de Policía Comunitaria abordó distintos aspectos vinculados a la navegación segura en internet, haciendo énfasis en los cuidados necesarios al momento de compartir información personal, interactuar en redes sociales o acceder a determinadas plataformas. También se profundizó en las principales amenazas presentes en el entorno virtual y en la importancia de incorporar hábitos de autocuidado digital.

Además del componente instructivo, la propuesta incluyó un espacio de integración entre los residentes y los referentes del hogar. La jornada cerró con una cena de confraternización, generando un ámbito de intercambio cercano que permitió reforzar los vínculos dentro del centro estudiantil.

El director del área, Facundo Marziotte, valoró especialmente el trabajo de la encargada del hogar, Paola Guarino, así como el compromiso del personal que colaboró en el desarrollo de la actividad. Desde la comuna se informó, además, que este tipo de acciones continuará fortaleciéndose en el futuro con mejoras proyectadas en la infraestructura del hogar.

De esta manera, la Intendencia reafirma su apuesta al acompañamiento integral de los jóvenes del departamento que acceden al sistema de becas de alojamiento y alimentación, buscando no solo respaldar su proceso educativo, sino también generar condiciones de bienestar y crecimiento personal.

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