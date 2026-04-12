Hockey salteño: intensa agenda de abril con clubes

Hockey: Torneo Salteño reúne a los clubes del departamento en una intensa agenda de abril

Hockey en crecimiento en Salto: clubes locales compiten en Concordia y participan del Torneo Salteño en el Complejo Gautron, fortaleciendo la disciplina.

El hockey regional vive un presente de constante expansión, con clubes que continúan apostando al desarrollo deportivo y a la formación de nuevas jugadoras en todas las categorías. En ese marco, el mes de abril tendrá dos instancias destacadas que reunirán a instituciones de Salto y la zona, consolidando el crecimiento de la disciplina tanto a nivel competitivo como formativo.

Por un lado, equipos salteños participarán en la primera fecha del Torneo Promocional que se disputará en Concordia, Argentina, una competencia que en los últimos años ha permitido fortalecer el intercambio deportivo entre ambas orillas del río Uruguay. En esta oportunidad, las categorías Sub 16 y Mayores buscarán continuar sumando experiencia internacional, enfrentando a rivales de buen nivel competitivo y afianzando el proceso de crecimiento que vienen desarrollando. Este tipo de torneos no solo aporta rodaje deportivo, sino que también fomenta valores como el compañerismo, la integración y el compromiso con la actividad.

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A nivel local, el calendario también tendrá un punto fuerte con la realización de la primera fecha del Torneo Salteño, que se disputará el domingo 19 de abril en el Complejo Deportivo Gautron. La jornada reunirá a varias instituciones que trabajan activamente por el desarrollo del hockey en el departamento, promoviendo la participación de jugadoras de diferentes edades y niveles.

Participarán del encuentro los equipos U57, Club Remeros Salto, Vaimaca Hockey, Deportivo Artigas, +Hockey y Pitangas Hockey, además del club anfitrión Colibri. La actividad incluirá partidos en categorías Infantiles, Juveniles y Mayores, así como encuentros amistosos destinados a jugadoras que están dando sus primeros pasos en la disciplina.

El Torneo Salteño se ha convertido en una instancia fundamental para fortalecer la competencia interna, generar vínculos entre clubes y estimular la práctica deportiva en edades tempranas. El crecimiento sostenido de la disciplina en la región se refleja en la incorporación constante de nuevas jugadoras y en el compromiso de entrenadores, dirigentes y familias que acompañan cada jornada.

Desde la organización se destaca que la actividad será abierta a todo público, con entrada libre y gratuita, y contará con servicio de cantina, generando un espacio ideal para disfrutar del deporte en familia. Se espera una jornada de integración, en la que el hockey vuelva a ser protagonista como herramienta de formación y encuentro social.

La agenda de abril refleja el buen momento que atraviesa el hockey regional, con clubes que continúan generando oportunidades de competencia y formación, apostando al crecimiento colectivo y consolidando una base deportiva cada vez más amplia en el departamento.

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