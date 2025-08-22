Hechos policiales en Salto: siniestros de tránsito, contrabando y amenazas

Salto, 21 de agosto de 2025

1. SINIESTRO DE TRÁNSITO.

A la hora 07:00 de hoy, personal policial concurrió a la intersección de calles Agraciada y Joaquín Suárez por un siniestro de tránsito. En el lugar se entrevistó con el conductor de la moto Yumbo Max, de 21 años, quien manifestó que circulaba por calle Agraciada llevando como acompañante a una joven de 20 años de edad. En la intersección con calle Joaquín Suárez entró en colisión con un auto Renault Logan, conducido por un hombre de 53 años, que circulaba por esa calle. Como consecuencia, resultó lesionada la acompañante. Acudió ambulancia de EMI, vista la lesionada por médico de guardia, diagnosticó: “Politraumatizada leve, alta en el lugar”. Se trabaja.

2. HURTO EN INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

Próximo a la hora 07:50 de hoy, personal policial concurrió a un centro de Educación Primaria ubicado en la intersección de Avenida Agustín Pedroza y Charrúa por hurto. En el lugar se entrevistó con la directora del centro, quien manifestó que constató el hurto de un contador de OSE. Se trabaja.

3. HURTO EN LOCAL COMERCIAL.

A la hora 08:30 de hoy, personal policial concurrió a un comercio ubicado en la intersección de calle Intendente Juan H. Paiva y Avenida Gobernador de Viana por hurto. En el lugar se entrevistó con una mujer de 65 años, quien manifestó que constató daño en la puerta del comercio y el hurto de comestibles varios. Se trabaja.

4. SINIESTRO DE TRÁNSITO, RECUPERO DE VEHÍCULO Y MENOR CONDUCIDO.

A la hora 09:10 de hoy, personal policial concurrió a la intersección de Avenida Manuel Patulé y calle Rincón por un siniestro de tránsito. En el lugar, el conductor de una moto Yumbo Max de 17 años había caído solo del birrodado, no resultando lesionado. Al verificar el vehículo se observó documentación personal perteneciente a una mujer de 21 años, quien al ser contactada manifestó que su moto había sido hurtada de calle Rincón a la altura del 2000. Se puso en conocimiento a Fiscalía de turno y se procedió a la conducción del menor, haciéndose presente en el lugar su madre, una mujer de 36 años. Trabaja Dirección de Investigaciones.

5. SINIESTRO DE TRÁNSITO.

A la hora 14:30 de hoy, personal policial concurrió a la intersección de calles Julio Delgado y Uruguay por un siniestro de tránsito. En el lugar se entrevistó con el conductor de un auto Mitsubishi de 80 años, quien manifestó que circulaba por calle Uruguay al Oeste, llevando como acompañante a una mujer de 84 años. Al cruzar la intersección con calle Julio Delgado, la luz del semáforo le dio en amarillo y fue colisionado por una camioneta Chevrolet conducida por una mujer de 50 años, resultando lesionada su acompañante. Acudió ambulancia de EMI, vista la mujer de 84 años por médico de guardia diagnosticó: “Politraumatizada leve, alta en el lugar”. Se trabaja.

6. DISPAROS DE ARMA DE FUEGO.

Próximo a la hora 14:55 de hoy, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en calle Catalán a la altura del 700 por disparos de arma de fuego. En el lugar se entrevistó con una mujer mayor de edad, quien manifestó que divisó a una moto con dos ocupantes efectuar disparos hacia su vivienda. No hubo lesionados. Concurrió personal de Policía Científica. Se trabaja.

7. SINIESTRO DE TRÁNSITO.

A la hora 15:40 de hoy, personal policial concurrió a la intersección de calles Invernizzi y Uruguay por un siniestro de tránsito. En el lugar, la conductora de una moto, de 48 años, que circulaba por calle Invernizzi, resultó lesionada al colisionar con una camioneta conducida por un hombre de 53 años que circulaba por calle Uruguay. Acudió ambulancia de EMI, vista la lesionada por médico de guardia diagnosticó: “Politraumatizada leve”, siendo trasladada a Centro Médico de Salto. Trabaja Brigada Departamental de Tránsito.

8. CONTRABANDO.

En el día de ayer, próximo a la hora 15:00, en momentos que personal de la Dirección de Investigaciones realizaba tareas en prevención de delitos, logró la incautación de una importante cantidad de licores de contrabando. El procedimiento tuvo lugar en Ruta 31, cerca del kilómetro 10.250, donde un vehículo que circulaba en dirección Oeste evadió el control policial y, tras un breve seguimiento, el conductor abandonó el vehículo y escapó a pie, siendo detenido a pocos metros.

Se procedió a la incautación de:

492 botellas de Whisky Johnnie Walker.

120 botellas de Whisky Jameson.

300 botellas de licor de hierbas Jägermeister.

Todo lo incautado tiene un valor estimado de $1.135.208 (un millón ciento treinta y cinco mil doscientos ocho pesos uruguayos).

En la tarde de hoy, culminadas las actuaciones en sede judicial, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto, en audiencia de Control de Detención/Formalización con detenidos, resolvió por sentencia definitiva de primera instancia:

“La condena de M.E.P.F. como autor penalmente responsable por la comisión de reiterados delitos de receptación agravado, a la pena de ocho (8) meses de prisión de cumplimiento efectivo. Mantiénese la incautación, a disposición de DNA a sus efectos.”

Salto, 22 de agosto de 2025

1. AMENAZAS.

A la hora 17:30 de ayer, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a la intersección de calles Uruguay y Dr. José G. Amorín por amenazas. En el lugar, la víctima, un joven de 20 años, manifestó que el sábado 16 del corriente le habían hurtado una bicicleta y que la divisó en el centro, reconociéndola. Al ir a reclamarla, el indagado le exhibió un arma blanca y entregó la bicicleta a otros dos masculinos que lo acompañaban, quienes se retiraron con el birrodado. Posteriormente, personal policial logró la detención de tres masculinos, dos de 18 y uno de 20 años, recuperando el objeto del hecho. Se realizó consulta con Fiscalía y se dispusieron los trámites de rigor. Se trabaja.

2. SINIESTRO DE TRÁNSITO.

Siendo la hora 19:30 de ayer, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a Av. Armando I. Barbieri y calle A. Invernizzi por un siniestro de tránsito entre moto y auto. En el lugar se entrevistó a la conductora de un auto Fiat, de 32 años, quien manifestó que circulaba por Av. Barbieri al Oeste y, al detener la marcha por la luz roja del semáforo, fue colisionada en la parte trasera por una moto Honda, conducida por un hombre de 27 años que circulaba en la misma dirección. El conductor fue asistido por médico de guardia, quien diagnosticó: “Politraumatizado leve”, siendo trasladado al CAM.

3. DETENCIÓN.

Próximo a la hora 23:20 de ayer, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a calle Itapebí a la altura del 1900 por hurto de vehículo. En el lugar se entrevistó con la víctima, un hombre de 21 años, quien manifestó que había dejado estacionada su moto Yumbo Max 110 cc con traba de seguridad frente a su domicilio y, al salir, constató la faltante. Posteriormente, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en calles Zelmar Michelini y Boicua, donde se ubicó a un hombre de 28 años y un birrodado Yumbo Max que coincidía con la descripción aportada. En el baúl se halló una billetera con documentos varios, propiedad de la víctima. Enterada la Fiscalía, se dispuso la detención del indagado. Se trabaja.

4. PERSONA REQUERIDA.

Próximo a la hora 01:10 de hoy, personal policial procedió a identificar a un hombre en calles Artigas y Cerrito, quien llevaba consigo dos botellas de bebidas alcohólicas. Al ser compulsado en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, figuraba pendiente por Seccional Primera. Posteriormente se constataron daños en un local comercial sito en calle Uruguay al 1400. La propietaria, una mujer de 44 años, radicó denuncia. Trabajó Policía Científica en el lugar. Enterada Fiscalía, se dispusieron los trámites de rigor.

5. PLANILLA DE AGUAS CAÍDAS.

Precipitaciones registradas en las últimas 24 horas:

Cuchilla de Guaviyú: 3 mm

Colonia Lavalleja: 4 mm

Puntas de Valentín: 5 mm

Pasos crecidos: Paso Horno y Paso Nuevo.