Hechos policiales en Salto: hurtos, requisitorias y lesionados en dos jornadas de intensa actividad

Salto, 23 de agosto de 2025

Persona detenida por hurto

Próximo a la hora 18:36 del día de ayer, personal policial que se encontraba realizando patrullaje por calle Uruguay, a la altura del número 500, procedió a la detención de un hombre de 43 años por hurto en un local comercial.

Entrevistada una mujer de 26 años, manifestó que dicho masculino ingresó al comercio y sustrajo varios objetos. Se procedió a su detención y a la realización de los trámites de rigor. Se continúan las actuaciones correspondientes.

Persona lesionada

A la hora 19:30 de ayer, personal policial concurrió a calle Misiones, a la altura del 800, tras recibir comunicación al Servicio 9-1-1 sobre un hombre lesionado.

En el lugar se entrevistó a un masculino de 43 años, quien manifestó que se encontraba en un comercio cuando fue agredido físicamente por dos personas. Fue trasladado al Hospital Regional Salto para su atención médica y posteriormente solicitó radicar denuncia por los hechos.

Más tarde, un funcionario policial que cumplía Servicio por Art. 222 en el Hospital informó que ingresó por sus propios medios un hombre de 24 años, presentando heridas de arma blanca. Manifestó haber tenido un incidente en barrio Ceibal, pero no deseaba intervención policial ni radicar denuncia.

El personal médico expidió diagnóstico: heridas de arma blanca múltiples en zona de tórax. Se dio intervención a Fiscalía. Se continúa trabajando en el caso.

Persona detenida

Siendo la hora 03:10 de hoy, personal policial concurrió a la intersección de calles Vilardebó y Treinta y Tres Orientales, tras comunicación al 9-1-1 por desorden.

En el lugar se entrevistó a una mujer de 38 años, quien manifestó que su vecina, de 27 años, ingresó a su domicilio sin autorización y la agredió físicamente. La denunciante expresó su intención de formalizar la denuncia, agregando que no es la primera vez que tiene problemas con la misma. Se realizaron las actuaciones correspondientes y se continúa trabajando.

Persona detenida

Siendo la hora 06:10 de la fecha, en calle San Martín al 1500 se procedió a la detención de un hombre de 39 años que portaba objetos de hurto. Se realizó consulta con la Fiscalía. Se continúa trabajando.

Persona detenida por requisitoria vigente

Próximo a la hora 09:30 de hoy, en calle Dr. Chiazzaro al 1700 se procedió a la identificación de un hombre de 33 años.

Al ser verificado en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, se constató que poseía requisitoria pendiente por parte de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género. Se realizan los trámites de rigor.

Hurto en chacra

A la hora 08:10 de hoy, mediante comunicación al 9-1-1, personal policial concurrió a calle Nicolás Balbela y Fulton (jurisdicción Seccional Octava) por hurto en una chacra.

La víctima, un hombre de 33 años, manifestó haber constatado el hurto de dos motosierras y una amoladora. Se continúa trabajando en el hecho.

Persona detenida por requisitoria vigente

A la hora 11:20 de hoy, en calle Atahualpa y Julio Herrera y Obes, se identificó a un hombre de 18 años en actitud sospechosa.

Al ser verificado en el sistema, se constató que presentaba requisitoria pendiente por parte de la Seccional Quinta. Se realizan los trámites de rigor.

Condenados

1. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto dispuso:

Condenar a A.M.G.F. como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto, uno en grado de tentativa, en reiteración real, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, a la pena de 10 meses de prisión.

La condena será en régimen de libertad a prueba con las siguientes condiciones:

Fijar domicilio y concurrir semanalmente a la Seccional.

Prohibición de ausentarse del país.

Prestar servicios comunitarios durante 4 meses, dos veces por semana, dos horas por día.

2. En otro fallo, se condenó a J.D.G.A. por la comisión de un delito de hurto y un delito de receptación en reiteración real a la pena de 9 meses de prisión efectiva, con descuento del tiempo de detención sufrido.

Planilla de aguas caídas (últimas 24 horas)

Cuchilla de Guaviyú: 04 mm

Colonia Lavalleja: 03 mm

Sarandí de Arapey: 05 mm

Constitución: 02 mm

Vera: 03 mm

Pasos crecidos: Paso Nuevo

Salto, 24 de agosto de 2025

Siniestro de tránsito

Próximo a la hora 12:30 de ayer, en la intersección de calles Silvestre Blanco e Invernizzi, colisionaron dos motos.

El conductor de una Yumbo GS, de 29 años, resultó lesionado al impactar con una Winner conducida por un joven de 20 años.

Atendido por médico, se diagnosticó: politraumatizado, traumatismo en pierna izquierda, siendo trasladado al Hospital Regional.

Lesiones personales en cancha de fútbol

A la hora 15:05 de ayer, en una cancha de fútbol ubicada en Progreso y Atahualpa, un árbitro de 36 años denunció haber sido agredido por un jugador.

La jueza de línea también manifestó haber sido agredida por el mismo jugador. Ambos lesionados se trasladaron por sus propios medios a un centro asistencial.

Rapiña a vendedora ambulante

A la hora 15:10 de ayer, en calles 18 de Julio y 10, una mujer de 44 años que vendía puerta a puerta fue abordada por un hombre que intentó hurtar su carrito.

Tras forcejeo, el delincuente no logró llevárselo, pero se fugó con varios peluches. La mujer no resultó lesionada.

Siniestro de tránsito

A la hora 17:45 de ayer, en Domingo Pérez y Mercedes, una moto Baccio 200 cc conducida por un hombre de 30 años colisionó con una camioneta Fiat Strada guiada por un hombre de 65.

El motociclista resultó con traumatismo de cráneo moderado, siendo trasladado al Hospital Regional.

Conducido a dependencia policial

A la hora 01:30 de hoy, en calle 18 de Julio entre Artigas y Uruguay, se identificó a un hombre de 32 años en situación de calle, quien se negó a ser trasladado a un refugio. Con conocimiento de Fiscalía, fue conducido a dependencias policiales.

Traslado a refugio

A la hora 02:40 de hoy, desde calle Cervantes entre 18 de Julio y 25 de Agosto, se realizó el traslado de un hombre de 30 años al refugio.

Daño en vehículo

Próximo a la hora 04:40 de hoy, en Av. José Enrique Rodó y Av. Apolón de Mirbeck, un joven de 23 años constató daños en el vidrio derecho de su auto que había dejado estacionado.

Detenida por requisitoria vigente

A la hora 06:15 de hoy, en Av. Manuel Patulé y Rincón, personal de GRT identificó a una mujer de 25 años con requisitoria pendiente por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género, procediendo a su detención.

Detenido por requisitoria vigente

Próximo a la hora 08:15 de hoy, en Av. Enrique Amorim y Agustín Pedroza, fue detenido un hombre de 36 años con requisitoria pendiente por la misma comisaría.

Siniestro de tránsito

A la hora 08:40 de hoy, en Av. Armando I. Barbieri y calle 1º de Mayo, una moto conducida por un joven de 19 años con acompañante de 20 fue embestida por una camioneta conducida por un hombre de 78 años que realizaba maniobra de giro.

Ambos motociclistas fueron diagnosticados como politraumatizados leves y dados de alta en el lugar.