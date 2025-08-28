Hechos policiales en Salto: heridos en siniestros, incendio y varios hurtos

Dos jóvenes agredidos, lesionados en siniestros de tránsito, un incendio en Pueblo Belén y hallazgo de un arma de fuego marcaron la jornada de seguridad en Salto.

Siniestro de tránsito en barrio Dickinson

El miércoles 27, próximo a la hora 06:50, una joven de 21 años resultó lesionada tras embestir un perro cuando circulaba en moto por Avenida Manuel Oribe al Oeste. Cayó al pavimento y fue asistida por una unidad de emergencia. El diagnóstico médico fue: “herida cortante en miembro inferior izquierdo”, siendo trasladada al Hospital Regional Salto.

Detenido por requisitoria

Ese mismo día, a las 08:30, personal policial identificó en calles Fructuoso Rivera y Cerrito a un hombre de 42 años. Al verificar en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, se constató que tenía requisitoria pendiente por Seccional Segunda, quedando detenido.

Otro motociclista lesionado por cable en la vía

A la hora 09:10, un hombre de 51 años que circulaba en moto Vital 110 cc por calle Orestes Lanza al Oeste perdió el dominio del vehículo al enredarse con un cable, cayendo al pavimento en la intersección con calle Juan Carlos Gómez. Fue trasladado al Hospital Regional con diagnóstico: “politraumatizado leve”.

Incendio en Pueblo Belén

Sobre las 12:30, un incendio afectó aproximadamente 5 hectáreas de campo en Pueblo Belén. Bomberos trabajó en la extinción de las llamas, mientras el propietario, un hombre de 39 años, fue entrevistado por la Policía.

Agresión y dos detenidos

Ya el jueves 28, a las 17:50, en calles Bella Unión y Brasil, una mujer y un hombre de 22 años denunciaron haber sido agredidos por dos personas, resultando con lesiones en rostro y cuerpo.

En Lucas Caffre y Uruguay fueron detenidos los presuntos agresores: una mujer de 24 años y un hombre de 28. Las víctimas fueron asistidas en el Hospital Regional.

Siniestro de tránsito en 19 de Abril y Zorrilla

A la hora 18:35, en la intersección de 19 de Abril y Zorrilla de San Martín, una camioneta Ford F-100 conducida por un hombre de 50 años colisionó con una moto Baccio P110, al intentar doblar hacia 19 de Abril.

El motociclista, de 43 años, resultó lesionado con diagnóstico médico: “politraumatizado leve, golpe cervical”, siendo trasladado a Centro Médico de Salto.

Nuevos detenidos por requisitoria

En la madrugada del jueves, a la hora 01:00, personal policial detuvo en calles Treinta y Tres Orientales y Acuña de Figueroa a un hombre de 24 años con requisitoria vigente por Seccional Tercera.

Hurtos en comercios

A la hora 01:45, en Avenida José Batlle y Ordóñez y Verocay, el propietario de un comercio denunció el hurto del motor de un aire acondicionado.

Más tarde, a la hora 03:30, en calle 8 de Octubre al 1900, delincuentes rompieron una vidriera de 2,50 x 3 metros y se llevaron una motosierra. Durante recorridas policiales se recuperó la herramienta en calles Raffo y Agraciada.

Hallazgo de arma de fuego

Próximo a las 03:10, un usuario reportó al 9-1-1 la presencia de un arma en la zona de Salto Chico, a orillas del río Uruguay. Al llegar, la Policía constató que estaba envuelta en una bolsa. El procedimiento fue derivado a Prefectura.