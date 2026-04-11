Hechos policiales diversos: investigan agresión, Martillo, incendio, siniestros y daños.

Jóvenes heridos tras agresión y varios siniestros de tránsito con lesionados e incendio de moto movilizaron a Policía y emergencias.

En las últimas horas, personal policial intervino en varios episodios de relevancia, entre ellos una violenta agresión, siniestros de tránsito con lesionados y daños a la propiedad, en diferentes zonas de la ciudad.

En primera instancia, se presentó en dependencias policiales un usuario informando que, en la intersección de calles José Pedro Varela y Avenida Gobernador de Viana, había una persona caída. Una vez en el lugar, se entrevistó a un joven de 20 años y a una joven de 19 años, quienes manifestaron que momentos antes, en el Puente Blanco ubicado en Avenida Carlos Reyles, habían mantenido una riña con terceros, siendo agredidos con golpes de puño y un martillo. Ambos fueron trasladados por un particular hasta el lugar donde fueron asistidos.

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Acudió ambulancia de UCMS, diagnosticando al joven “traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y herida cortante en labio superior”, mientras que la joven presentó “politraumatismos, traumatismo de encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento y herida cortante en cuero cabelludo”. Se continúa trabajando en el esclarecimiento del hecho.

Por otra parte, personal policial concurrió a la intersección de calles Agraciada y Joaquín Suárez por un siniestro de tránsito. En el lugar, un joven de 20 años, conductor de una moto Zanella Sapucai que circulaba por calle Agraciada al Este, resultó lesionado tras colisionar con una moto Vital Twist conducida por un hombre de 36 años que circulaba por Joaquín Suárez al Sur.

El lesionado fue asistido por UCMS, diagnosticándosele “politraumatizado leve, traumatismo de encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento y traumatismo de tobillo”, siendo trasladado al Hospital Regional Salto. Trabaja en el hecho la Brigada Departamental de Tránsito.

Asimismo, personal policial y de Bomberos concurrieron a la intersección de Avenida Juan Harriague y Morquio por un siniestro de tránsito seguido de incendio de vehículo. En el lugar, un joven de 19 años, conductor de una moto Yumbo Max, manifestó que circulaba por dicha avenida en compañía de una mujer de 27 años, cuando al llegar próximo a calle Morquio, un automóvil que se encontraba estacionado salió de forma imprevista, provocando que perdiera el dominio del birrodado y cayera al pavimento.

Producto del impacto, la moto perdió combustible y se incendió, resultando con pérdidas totales. El conductor fue asistido por UCMS, diagnosticándosele politraumatizado.

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