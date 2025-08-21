Hecho policial confuso en plena calle Uruguay

- espacio publicitario -

Un episodio de tensión se vivió esta tarde en plena calle Uruguay, cuando dos policías y posteriormente un patrullero con sirena abierta recorrieron la principal arteria de la ciudad en busca de dos personas armadas.

La presencia policial y la urgencia del operativo provocaron griterío y corridas entre quienes transitaban por la zona, sorprendidos por el despliegue en un horario de gran circulación peatonal y vehicular.

Hasta el momento no se había constatado ningún hurto, aunque no se descarta que el móvil haya sido una tentativa de rapiña. Lo cierto es que, según fuentes presentes en el lugar, la prioridad de la Policía fue actuar con rapidez debido a que los sospechosos se encontraban armados, lo que elevaba el nivel de riesgo.

El hecho continúa bajo investigación y se espera la confirmación oficial de lo ocurrido.