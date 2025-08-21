back to top
Salto
jueves, agosto 21, 2025
Hecho policial confuso en plena calle Uruguay

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
Tiempo de lectura: <1 min.
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/pp9j

Un episodio de tensión se vivió esta tarde en plena calle Uruguay, cuando dos policías y posteriormente un patrullero con sirena abierta recorrieron la principal arteria de la ciudad en busca de dos personas armadas.

La presencia policial y la urgencia del operativo provocaron griterío y corridas entre quienes transitaban por la zona, sorprendidos por el despliegue en un horario de gran circulación peatonal y vehicular.

Hasta el momento no se había constatado ningún hurto, aunque no se descarta que el móvil haya sido una tentativa de rapiña. Lo cierto es que, según fuentes presentes en el lugar, la prioridad de la Policía fue actuar con rapidez debido a que los sospechosos se encontraban armados, lo que elevaba el nivel de riesgo.

El hecho continúa bajo investigación y se espera la confirmación oficial de lo ocurrido.

