Hay aroma de campeón, y es esta noche «naranjeros»!

Es una cita de domingo especial. Es una cita distinta, sugerente, convocante. Porque Salto en las dos categorías puede ser campeón del Litoral Norte. A primera hora en Sub 18 y de cierre con los mayores. Tacuarembó y Paysandú son los opositores. Los nuestros rescataron puntos de empate jugando de visitante (1-1 en ambos casos), un paso esencial pero no definitivo. Después de todo, la historia está abierta.

Esa historia que deja en claro que nunca antes se produjo un hecho más que posible como el de hoy: en que en una misma jornada, juveniles y mayores alcancen la gratificante recompensa de ser campeones.

Más allá que el Torneo del Interior se convierta en el objetivo supremo, no hay dudas que ganar la copa a nivel de la confederación, hace al estímulo y hace a la estadística misma. Es un eslabón más. Nutre al presente. Lo proyecta.

CUESTIÓN DE SER

Tanto en una como en otra categoría, la misma situación: evoluciones en los planos que suelen sostener a los equipos protagonistas. El clásico de menos a más, con las dos selecciones salteñas, es cosa cierta.

En el caso de los mayores por ejemplo, solo una derrota y ninguna caída cuando fue a Paysandú por dos veces. En Sub 18, Tacuarembó había goleado a Paysandú 4 a 0 en semifinales y la Sub 18 salteña fue y sumó un punto antes del juego de hoy (1-1). Por eso, no es tanto el tiempo a favor de los análisis «previos» o sospechar lo que puede suceder. Ambos «Saltos» han sido acumulación de razones a favor. Eso es lo que trasciende.

Es cierto que hay aroma de campeón.

¿Noche palpitante?: lo es.

¿Se trata de ganar antes de jugar?: inviable.

¿El riesgo de disminuir a los rivales, sería mala cosa?: absolutamente sí.

¿Es potencial la doble chance campeona?: lo es.

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partidos de vuelta. Finales. Confederación del Litoral Norte.

Hora 19: Salto vs Tacuarembó. Categoría Sub 18. Árbitro: Mauro Oberlay. Asistentes: Gastón Meza y Mario Calo (Liga Agraciada de Fútbol).

Hora 22: Salto vs Paysandú. Categoría Mayores. Árbitro: Cristian Ruben Bouvier. Asistentes: Mario Calo y Gastón Mezza.

En ambos casos de sucederse un empate en puntos al cabo de los 90 minutos, tiempo suplementario de 30 minutos y de persistir la igualdad, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal, sistema FIFA.

Los 11 que están

Que despegue como titular Agustín Custodio en el juego de hoy ante Paysandú, es algo más que factible. No solo por el gol del empate a la cuenta del volante, sino por el nivel de producción que alcanzó. Si la lógica es la que se plantea, Rony Guzmán Costa ratificará a estos 11 titulares. A saber:

Nicolás Sánchez; Juan De los Santos, Richard Rodríguez, Junior Rodríguez, Fabián Leites; Carlos Núñez, Matías Batista, Agustín Custodio, Gabriel Tabárez; Nicolás Emilio Fagúndez, Braian Damián Rodríguez.

En el caso de Paysandú, Carlos Cabillón tendrá que determinar quien suple a Oscar Rossi, expulsado en el juego de ida disputado en la «Heroica».

Cabillón no se calla

“Matías Cantos hizo un trabajo brillante en la tarea de anular al creador de juego rival (Nicolás Fagúndez), quien prácticamente no había tocado el balón antes de la expulsión de Rossi. Luego, tuvimos que modificar la idea, replegarnos en dos líneas de cuatro, y aun así no vimos a un Salto avasallante. Si bien ellos tienen sus armas, en igualdad de condiciones logramos lastimarlos. En la vuelta, iremos de la misma forma y planificaremos el partido para ser campeones en Salto.”

(Textual de CARLOS FERNANDO CABILLÓN a diario EL Telégrafo de Paysandú. Cuando un DT cree, también apunta)