Hamburguesa Amiga, una meta solidaria con una causa que une a todo Salto

El próximo miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la ya tradicional «Hamburguesa Amiga», una actividad solidaria organizada por la Comisión de Apoyo al Niño con Cáncer de Salto, con el objetivo de recaudar fondos que contribuyan a la recuperación de niñas y niños que enfrentan esta dura enfermedad.

Este evento, que lleva más de 20 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las principales acciones comunitarias de la ciudad, involucrando a empresas, instituciones educativas, medios de comunicación y, sobre todo, a cientos de personas que colaboran desinteresadamente para que cada edición sea un éxito.

“Hoy podemos decir con orgullo que, gracias al apoyo de la comunidad, el 80% de los niños con cáncer logran salvarse, rehabilitarse y llevar una vida plena”, destacó Álvaro Llama, presidente de la Comisión. “Eso nos impulsa a seguir adelante con este evento que ya es parte del calendario solidario de Salto”.

Dónde y cómo colaborar

Este año, la elaboración y venta de las hamburguesas se realizará en dos Trouville Centro (en Uruguay y Sarandí) y Porco Negro (en Apolón y Rodó). La jornada comenzará a primera hora de la mañana y se extenderá hasta aproximadamente las 15:00 o 16:00 horas, con el apoyo para la distribución de la marca Taxi Naranja.

Cada hamburguesa tendrá un costo de $250, y con el respaldo de Coca-Cola, por cada tres hamburguesas se entregará un refresco de 600 ml de obsequio. Esta es solo una de las muchas colaboraciones que hacen posible el evento.

Un esfuerzo colectivo que hace la diferencia

Detrás de cada hamburguesa hay una cadena de solidaridad impresionante. La empresa Marfrig colabora donando parte de la materia prima. Coca-Cola, como todos los años, acompaña con bebidas. Trouville y Porco Negro ceden sus instalaciones para la preparación y distribución. Además, la UTU se suma con estudiantes del área de gastronomía que, junto al equipo de la pizzeria céntrica , elaborarán las hamburguesas.

También destaca la participación del Taxi Naranja, encargado de apoyar en la logística de distribución durante toda la jornada. “Esto no es solo una venta, es una movilización ciudadana”, resalta Álvaro Llama.

Meta solidaria y compromiso social

El objetivo de este año es alcanzar entre 5.000 y 5.500 hamburguesas vendidas, una cifra que representa no solo la capacidad logística máxima del evento, sino también una medida del enorme compromiso que año a año se renueva con cada edición.

“Más de eso sería arriesgar la calidad o fallar en los tiempos. Tenemos compromisos con escuelas, merenderos, instituciones que reciben las hamburguesas a una hora determinada, y no podemos fallar”, explicó Llama.

Además de las ventas, muchas personas eligen colaborar donando hamburguesas para que sean destinadas a lugares con necesidades específicas, como merenderos, CAIF o instituciones educativas. Un caso emblemático es el de la Delegación Uruguaya en Salto Grande, que duplica la compra de sus funcionarios y destina esa cantidad a diferentes organizaciones sociales.

Una causa que une a todo Salto

La “Hamburguesa Amiga” nació en los pasillos del antiguo shopping, vinculada inicialmente a una acción de McDonald’s, y con el tiempo fue transformándose en un evento 100% local. Hoy, es un símbolo de unidad y compromiso social que trasciende generaciones.

Cada año, la organización busca mejorar no solo en cantidad sino también en calidad. “Al principio las hamburguesas llegaban como se podía. Hoy cuidamos la presentación, el sabor, y tratamos de superarnos siempre. La gente colabora sin mirar tanto el producto, pero igualmente creemos que ofrecer algo digno también es una forma de agradecer”, remarcó Llama.

El evento también cuenta con el incondicional apoyo de la prensa local, que ayuda a difundir la causa y visibilizar el destino de los fondos. “Siempre destacamos que el dinero recaudado es de los salteños y va a los salteños. Nos parece clave que eso se sepa y quede claro”, concluyó Álvaro Llama.

La edición 2025 de la Hamburguesa Amiga ya está en marcha. Ahora, solo falta que cada salteño y salteña diga presente, una vez más, en esta noble causa que transforma cada hamburguesa en una dosis de esperanza.