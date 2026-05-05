Hallan sin vida a hombre buscado en Ruta 3

Tras varios días de incertidumbre y búsqueda, fue localizado sin vida Fernando Solaro (37), quien era intensamente buscado luego de haber sido visto por última vez el pasado lunes 27 de abril de 2026.

Según la información recabada, el hombre había sido visto por última vez sobre la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del puente sobre el río Daymán, desplazándose en dirección al sur. En ese momento, vestía championes verdes, jogging gris, canguro rojo, gorro con visera blanca hacia atrás y llevaba una mochila negra con detalles rojos.



En la jornada de ayer, un ciclista se comunicó con el Servicio de Emergencias 9-1-1, alertando sobre la presencia de una persona próxima a un monte, en el kilómetro 474 de Ruta 3, en la zona del arroyo Los Chanchos.



Ante el aviso, personal policial concurrió al lugar, logrando ubicar un cuerpo sin vida. Posteriormente, se confirmó que se trataba de Fernando Solaro, quien se encontraba ausente desde hacía varios días.

Las autoridades trabajan en el caso para determinar las circunstancias del fallecimiento.

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