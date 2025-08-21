back to top
Habrá operativos en conjunto por la Noche de la Nostalgia en Salto

Autoridades llaman a disfrutar con responsabilidad

Este jueves se dieron a conocer los detalles del operativo especial que se implementará en Salto durante la Noche de la Nostalgia, con el objetivo de garantizar seguridad y movilidad a todos los que participen de los tradicionales festejos del 24 de agosto.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el secretario general del Gobierno de Salto, Cr. Walter Teixeira Núñez; el jefe de Policía, comisario mayor (R) Fabián Severo; el prefecto del Puerto de Salto, Teniente de Navío Cristian Fagián; el director de Movilidad Urbana, Alberto Subí; y por Policía Caminera, el comisario mayor Pedro Guaraglia.

Operativo 24 de agosto

El director de Movilidad Urbana, Alberto Subí, señaló que el operativo contará con un despliegue de entre 180 y 200 funcionarios de diferentes instituciones. El objetivo central es lograr una movilidad segura, controlando documentación de los vehículos (licencia de conducir y libreta de propiedad) y realizando más de 1.000 espirometrías, además de controles de THC.

“Queremos que la población disfrute, que salga con tranquilidad y que regrese a su casa sin inconvenientes. Recomendamos lo de siempre: si vas a manejar, no tomes; y si vas a tomar, hacelo con un conductor responsable”, afirmó Subí.

El prefecto Cristian Fagián destacó que la Prefectura pondrá a disposición todo su personal y medios disponibles “para colaborar con el orden público y que la noche transcurra con normalidad, trabajando en conjunto con el resto de las instituciones”.

El jefe de Policía, Fabián Severo, informó que Jefatura desplegará 86 efectivos y 30 móviles en toda la ciudad y zonas rurales, con especial atención en los accesos a los locales bailables.

“Se realizarán espirometrías y controles de sustancias, y recomendamos utilizar medios de transporte alternativos en caso de consumir alcohol”, subrayó Severo.

Por su parte, el secretario general, Cr. Walter Teixeira Núñez, remarcó que la Noche de la Nostalgia es una fecha de encuentro y diversión, pero también de responsabilidad:

“Tenemos que cuidarnos entre todos, porque un error puede tener consecuencias graves no solo para quien lo comete, sino para terceros inocentes. Queremos que esta sea una noche para disfrutar y también para cuidarnos”.

Desfile Patrio del 25 de agosto

En relación al desfile patrio del 25 de agosto, el director de Movilidad Urbana, Alberto Subí, informó sobre restricciones de tránsito y estacionamiento en el centro de la ciudad:

  • Prohibido estacionar en calle Uruguay, desde Plaza Artigas hasta Plaza 33, desde la hora 0 hasta las 15:00 del 25 de agosto.
  • Corte total de calle Uruguay desde las 10:00, incluyendo sus transversales hasta Brasil y Artigas, y hasta Gutiérrez Ruiz (zona de formación del desfile).
  • Una vez finalizado el desfile, los cortes continuarán hasta que los equipos de recolección finalicen las tareas de limpieza.
