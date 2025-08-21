Habrá operativos en conjunto por la Noche de la Nostalgia en Salto

- espacio publicitario -

Autoridades llaman a disfrutar con responsabilidad

Este jueves se dieron a conocer los detalles del operativo especial que se implementará en Salto durante la Noche de la Nostalgia, con el objetivo de garantizar seguridad y movilidad a todos los que participen de los tradicionales festejos del 24 de agosto.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el secretario general del Gobierno de Salto, Cr. Walter Teixeira Núñez; el jefe de Policía, comisario mayor (R) Fabián Severo; el prefecto del Puerto de Salto, Teniente de Navío Cristian Fagián; el director de Movilidad Urbana, Alberto Subí; y por Policía Caminera, el comisario mayor Pedro Guaraglia.

Operativo 24 de agosto

El director de Movilidad Urbana, Alberto Subí, señaló que el operativo contará con un despliegue de entre 180 y 200 funcionarios de diferentes instituciones. El objetivo central es lograr una movilidad segura, controlando documentación de los vehículos (licencia de conducir y libreta de propiedad) y realizando más de 1.000 espirometrías, además de controles de THC.

“Queremos que la población disfrute, que salga con tranquilidad y que regrese a su casa sin inconvenientes. Recomendamos lo de siempre: si vas a manejar, no tomes; y si vas a tomar, hacelo con un conductor responsable”, afirmó Subí. - espacio publicitario -

El prefecto Cristian Fagián destacó que la Prefectura pondrá a disposición todo su personal y medios disponibles “para colaborar con el orden público y que la noche transcurra con normalidad, trabajando en conjunto con el resto de las instituciones”.

El jefe de Policía, Fabián Severo, informó que Jefatura desplegará 86 efectivos y 30 móviles en toda la ciudad y zonas rurales, con especial atención en los accesos a los locales bailables.

“Se realizarán espirometrías y controles de sustancias, y recomendamos utilizar medios de transporte alternativos en caso de consumir alcohol”, subrayó Severo. - espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Por su parte, el secretario general, Cr. Walter Teixeira Núñez, remarcó que la Noche de la Nostalgia es una fecha de encuentro y diversión, pero también de responsabilidad:

“Tenemos que cuidarnos entre todos, porque un error puede tener consecuencias graves no solo para quien lo comete, sino para terceros inocentes. Queremos que esta sea una noche para disfrutar y también para cuidarnos”.

Desfile Patrio del 25 de agosto

En relación al desfile patrio del 25 de agosto, el director de Movilidad Urbana, Alberto Subí, informó sobre restricciones de tránsito y estacionamiento en el centro de la ciudad:

Prohibido estacionar en calle Uruguay, desde Plaza Artigas hasta Plaza 33, desde la hora 0 hasta las 15:00 del 25 de agosto.

en calle Uruguay, desde Plaza Artigas hasta Plaza 33, desde la hora 0 hasta las 15:00 del 25 de agosto. Corte total de calle Uruguay desde las 10:00, incluyendo sus transversales hasta Brasil y Artigas, y hasta Gutiérrez Ruiz (zona de formación del desfile).

desde las 10:00, incluyendo sus transversales hasta Brasil y Artigas, y hasta Gutiérrez Ruiz (zona de formación del desfile). Una vez finalizado el desfile, los cortes continuarán hasta que los equipos de recolección finalicen las tareas de limpieza.