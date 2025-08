Gustavo Pîegas «vuelve a la casa de Ceibal»; ayudante técnico de Primera

- espacio publicitario -

Desde Ceibal el apunte informativo, porque se trata de quien es parte del sentimiento por el club. No otro que GUSTAVO PIEGAS. Ex futbolista, ahora Director Técnico pasó en los últimos años por equipos de la Divisional «B» como en los casos de Quinta Avenida-Treinta y Tres y Dublín Central.

Con Dublín ascendió a la «A». En este 2025, despuntó en la continuidad con Dublín, hasta que los resultados esquivos determinaron el final de su ciclo, siendo sustituído por «Joselo» García El hecho es que Gustavo Piegas pasará a ser el estratega de la categoría Sub 14 de Club Atlético Ceibal, pero además, ayudante técnico de Martín Barreto en el plantel de Primera División.

El «Ruso» de la decisión: Desde Salto Fútbol Club a la preselección celeste

-Diego «Ruso» Pérez es el Director Técnico de la Sub 18, que apunta a los torneos internacionales que vendrán. Se trata de quien como futbolista, fue expresión clave en el Uruguay 2010, disputa del Campeonato Mundial de Sudáfrica. Ahora Diego Pérez en el mando celeste y la toma de posición respecto al plantel preseleccionado. La novedad es que entre ellos aparece MATÍAS LESCANO, de los jugadores que pertenecen a Salto Fútbol Club, participando actualmente en los Torneos que impulsa la AUF y con los salteños alistando en la Divisional «A». En el caso de Matías, es oriundo de Bella Unión. Nació el 23 de marzo de 2007. En la semana que viene se suma al ciclo que se enmarca en el complejo celeste de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Si de Salto FC se trata, mañana sábado 2 de agosto jugando frente a Progreso de Montevideo. La Sub 16, Sub 17 y Sub 19 en el Parque Ancap; la Sub 14 y Sub 15 en el Parque Vispo Mari. El viernes 8 de agosto, con una nueva jornada de captación en la cancha de Libertad de Concordia, generación 2012.

Gladiador se va hoy: «esa fe no se doblega»

-Más allá de algunas ausencias y la derrota padecida en condición de local, hoy a la tarde sobre la hora 17, la partida de la delegación de Gladiador con destino a Dolores, para mañana sábado seguir hasta Nueva Palmira y desembocar en el estadio del juego. Será el partido de vuelta por semifinales de la Copa del Interior en la Divisional «B». Ayer jueves, el plantel en manos de Rony Guzmán Costa adiestró por última vez antes del pleito de mañana y con la integración virtualmente resuelta.

«Esa fe no se doblega», es la sentencia desde las redes sociales de Gladiador. Cuando se conoció la designación del árbitro Christian Bouvier, la decepción no faltó. Bouvier es coloniense y Polancos….

es de Colonia. Pero al paso de las horas, se modificó el pensamiento: «no pensar en el juez; pensar en dar vuelta la historia. Después de todo, es solo un gol de diferencia. La energía debe apuntar ahí»

De Universitario y Río Negro: En zona de termas los dos finalistas para concentrar

Curioso. O no tanto. Pero el hecho es ese. Mañana sábado, Universitario y Río Negro de San José aguardarán concentrados el partido del domingo, en la zona de influencia de Termas del Daymán. En diferentes hoteles pero a escasa distancia uno del otro. En el caso de Universitario, el que separa a Salto de Paysandú, puente Daymán de por medio. Río Negro de San José, más en el corazón de las termas. En tiendas de Universitario, la ratificación de la ausencia de Fabián Leites, mientras se estaba a la espera del informe de las sanciones del Tribunal Arbitral, en este caso en relación a Joaquín Jacques. No jugará por suspensión Junior Rodríguez (sensible baja en el sector defensivo), surgiendo cada vez más viable la aparición de Matías Bentín entre los 11 de arranque. Ayer jueves Universitario encaraba una sesión de fútbol, entre los propios integrantes del plantel. Empató de visitante y la misión es una: ser Campeón del Interior por segunda vez en la historia.