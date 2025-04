Gustavo Bulla – Médico internista y emergencista

- espacio publicitario -

Caídas y fracturas; Al año más de 5000 cirugías en mayores de 65 años.

Con una sala de conferencias en AJUPENSAL donde aproximadamente habría unas 150 personas, se llevó a cabo una charla con el doctor Gustavo Bulla, un galeno internista y emergencista que estuvo alrededor de dos horas conversando con los interesados en esta tertulia donde se abordó un tema que es muy frecuente en los adultos mayores; las caídas y las cirugías en ellos. Todo lo que implica y las mas de 5000 intervenciones quirúrgicas que se realizan por año, debido a las distintas fracturas que sufren en los accidentes domésticos o en la vía publica.

Cabe señalar que esta charla fue para los socios de ANDA, en el mes denominado SOMOS ANDA con el fin de brindar un servicio y dar insumos con un profesional muy a la altura y en un dialogo muy claro para los presentes.

“Estamos hablando de que la mayoría de los accidentes domésticos o en la vía publica les ocurren a los mayores de 65 años, esa edad o esa franja involucra al adulto mayor. Es importante para los hijos o nietos de estas personas sepan cuáles son los mecanismos de prevención de muchas de las cosas que parecen obvias, pero son los consejos que la gente se lleva de las charlas.

Nosotros con estos encuentros procuramos evitar algo que es nefasto para un adulto mayor, son las fracturas y dentro de ellas la fractura de la cadera la que tiene un alto porcentaje de personas que no vuelven a caminar. Debemos entender que hay adultos mayores que se mueren por estar en sillas de ruedas y no volver a caminar debido a las fracturas y posteriores cirugías.

Cuando un adulto mayor se quiebra un hueso, en distintas circunstancias, más si es en la zona lumbar tiene una alta probabilidad de no volver a caminar. Debemos entender que es malísimo para un ser humano mayor de 65 años depender de otros.

‘Una caída por año’

El profesional que visito Salto dejó números interesantes; una gráfica muy clara de lo que ocurre con los adultos mayores y algo que es netamente perjudicial y nocivo como la caída que puede deparar en una fractura.

“El adulto mayor cae una vez por año, la tercera parte en estas edades esta comprobado que tienen tanto en la vía publica como en el propio hogar un accidente en los lugares que menciono. Si tiene otras patologías o demencias eso se mutilada por tres. Una de cada diez caídas requiere atención médica, las otras nueve se levantas por sí mismas, pero están propensas a caer. Si nadie se entera o si se deja pasar, es muy probable que vuelva a suceder.

En la segunda vez, se genera un síndrome se llama ´trastorno psíquico pos caída’, se genera un temor por volver a caer, la persona se persigue y le quita seguridad al andar, eso no es bueno para frecuentar la vía publica o en la misma casa con temores.

Hay un tema no menor que ocasiona todo esto; el miedo termina limitando la movilidad, o sea ese individuo se mueve menos, y eso no es bueno, porque va contribuyendo de manera nefasta a que las articulaciones y los músculos vayan poco a poco acostumbrándose a ese casi nada de ejercicios diarios y hace que cueste más el desplazamiento día a día. El propio entorno del adulto limita el andar, resolviendo dejarlo/a sentado/a frente a un televisor lo cual no es bueno, este sedentarismo trae consigo atrofia muscular, disminución de los reflejos, el efecto es el siguiente; persona postrada o directamente en un residencial”.

El Sistema Nacional de Cuidados, es algo que en el mundo está avanzando.

“Entiendo que es uno de los grandes logros que fue puesto a través de una ley aquí en Uruguay; el Sistema Nacional de Cuidados (SNC), esto es tendencia en el mundo, la soledad principalmente de las mujeres porque son las que más viven. Es claro que ese ser humano que termina solo, tiene tres vías, o es institucionalizada, termina en una depresión o muerta. El SNC lo toma en consideración por eso hay mecanismos como la tele asistencia, el cuidador a domicilio, o las asociaciones que le brindan al adulto mayor un servicio que lo mantiene activo. Los ejercicios, los juegos los paseos, la gimnasia, la lectura, el salir a un parque eso es saludable para una persona que esta sola, lamentablemente la familia ya no da el soporte que daba antes, o tal vez dejemos ese termino que use para decir que es la realidad del mundo”.

Datos del último CENSO; 822 personas mayores de 100 años.

“En el 2005 había cerca de unos 400 adultos mayores que pasaban los 100 años hoy hay una cifra que llega a los 822, estos números arroja el ultimo censo. La lectura es clara, cada vez se vive más, se duplicaron los mayores de 100 años. Directamente es una obligación que tenemos la de darles un mejor nivel de vida. Esto implica a toda la sociedad. La población de adultos mayores va en aumento y eso debemos tenerlo muy claro, la tasa de natalidad es muy baja no solamente en Uruguay sino en todo el mundo”.

Mauricio Flores, Gerente ANDA Salto

El anfitrión de este evento, el gerente de la sucursal Salto, se mostró satisfecho por la convocatoria donde además brindó detalles de los beneficios para los afiliados en estos meses.

‘Nuestro propósito es brindar herramientas a los socios’

“Este es un tema que trajimos a la reunión pactada para hoy donde le dimos lugar a instituciones que trabajan con los adultos mayores y también a nuestra masa social. Hoy estamos por encima de los 8000 afiliados solamente en Salto y quisimos involucrar a la mayor cantidad de participantes. Lo hacemos en el marco del programa SOMOS ANDA en este mes de abril. Dada la cantidad de personas que hoy nos acompañan vimos que fue interesante y por como se involucraron. Creemos y estamos convencidos que estos temas deben ser abordados por profesionales a la altura y por eso pensamos en Gustavo (Bulla), quedamos chicos en el espacio, por lo que habla bien de la idea.

Hemos recorrido todo el país con este programa que no solamente tiene este tipo de charlas, hay acuerdos comerciales en distintos lugares donde los socios son los beneficiarios. Incluimos charlas informativas de este tipo, continuaremos con estos ciclos”.