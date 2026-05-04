Gustavo Benítez toma las riendas 

La Liga Regional de Villa Constitución y sus nuevas autoridades

La Liga Regional de Fútbol de Villa Constitución atraviesa una etapa de renovación y expectativas renovadas tras la conformación de su nueva comisión directiva, encabezada por Gustavo Benítez. Este nuevo ciclo dirigencial no solo marca un cambio de nombres, sino también una clara intención de proyectar a la institución hacia un crecimiento sostenido, tanto en lo organizativo como en lo deportivo.

Desde su asunción, la nueva directiva ha comenzado a trabajar a un ritmo intenso, delineando una serie de proyectos que apuntan a jerarquizar la competencia local y fortalecer las bases del fútbol en la región. Entre los principales objetivos se destaca la intención de reinsertar a Villa Constitución en el circuito regional, buscando recuperar protagonismo y posicionarse nuevamente dentro del mapa futbolístico que integran otras ligas con participación en torneos de carácter nacional.

Este desafío no es menor. Volver a estar en el “ruedo” implica no solo mejorar el nivel competitivo de los clubes afiliados, sino también avanzar en aspectos estructurales, formativos y organizativos que permitan cumplir con las exigencias actuales del fútbol. En ese sentido, la dirigencia entiende que el crecimiento debe ser integral, apostando tanto al desarrollo de divisiones juveniles como a la mejora de escenarios deportivos y la capacitación de entrenadores y árbitros.

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Además, se percibe un fuerte compromiso por generar vínculos con otras ligas de la región, promoviendo intercambios y competencias que eleven el nivel y la visibilidad del fútbol local. La meta es clara: que Villa Constitución vuelva a ser parte de las conversaciones importantes, que sus clubes compitan y que sus jugadores tengan mayores oportunidades de mostrarse.

Con una agenda cargada de iniciativas y una visión de futuro bien definida, la nueva comisión directiva comienza a trazar un camino que ilusiona. El tiempo y la continuidad del trabajo dirán hasta dónde puede llegar este proyecto, pero lo cierto es que el primer paso ya está dado: Villa Constitución quiere volver a ser protagonista.

Impostergable; la Iluminación del General Rivera

La iluminación del estadio General Rivera se ha transformado en uno de los grandes desafíos y, al mismo tiempo, en una de las principales ilusiones de la nueva comisión directiva. No se trata solamente de una mejora estructural, sino de un paso clave hacia una transformación más profunda: la posibilidad de que el fútbol local cobre vida en horario nocturno y se proyecte con fuerza hacia la temporada de verano.

Contar con luz artificial no solo ampliará las opciones organizativas de los campeonatos, sino que también permitirá insertar a Villa Constitución en un circuito regional más dinámico y competitivo. En ese contexto, aparecen en el horizonte localidades cercanas como Belén, Sauce y Palomas, que ya vienen desarrollando propuestas similares y que podrían convertirse en socios naturales de una agenda deportiva común, con torneos y encuentros que potencien el crecimiento de todos.

A su vez, la cercanía con Salto abre una puerta más que interesante: la posibilidad de recibir a equipos salteños, generando cruces atractivos y fortaleciendo los vínculos futbolísticos entre ambas regiones. Este tipo de intercambios no solo elevan el nivel competitivo, sino que también enriquecen el aspecto social y cultural que rodea al fútbol.

El estadio General Rivera, que ya cuenta con un muy buen piso natural, reúne condiciones que invitan a soñar en grande. La proyección de nuevas instalaciones, sumada a la iluminación, podría posicionarlo como un escenario de referencia en la zona. La visión es clara: convertir a Villa Constitución en un punto de encuentro, donde el fútbol convoque no solo a jugadores y equipos, sino también a familias, dirigentes y apasionados de toda la región.

En definitiva, la luz no será solo un recurso técnico, sino el símbolo de una etapa que busca crecimiento, integración y protagonismo para el fútbol de la villa.

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