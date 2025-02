Guillermo Vanadía, actor argentino en la Unidad 20

«La comicidad como herramienta de conexión y reflexión en contextos de encierro»

El reconocido actor y especialista en comedia física, Guillermo Vanadía, llegó a Salto para brindar un taller de comicidad y presentar su obra teatral «JIC, Bailecito para Nada» en la Unidad 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en el marco de la inauguración de la sala de cultura de la unidad penal.

A través de su arte, Vanadía busca no solo entretener, sino también establecer un vínculo profundo con los privados de libertad, ofreciendo una experiencia que va más allá del espectáculo.

«Bueno, llego a Salto por medio de la Universidad de Salto para dictar un taller de comicidad aquí en el penal de Salto y hacer mi espectáculo titulado JIC, Bailecito para Nada, «, comentó Vanadía al inicio de la charla, destacando la importancia de poder compartir su arte en contextos tan particulares como el de los centros de reclusión.

Vanadía se formó como profesor de teatro, pero su pasión se orientó hacia la comedia física, un género que hace reír sin necesidad de palabras. «Me especialicé en la comedia física, que es hacer reír sin texto, digamos, con sonidos y movimientos. Esa es mi especialidad», explicó. Esta disciplina permite a los actores conectar con el público a través de la gestualidad y el ritmo, creando una experiencia única que trasciende las palabras.

A lo largo de su carrera, Vanadía ha explorado la figura del payaso, encontrando en ella una herramienta potente para generar reflexión y crear puentes en contextos diversos, incluyendo aquellos de encierro. «Lo que más me gustó fue investigar sobre eso y sobre los payasos. Y dentro del mundo de los payasos hay un área de poder visitar ciertos contextos de encierro y lugares así y llevar nuestro arte», comentó. En este sentido, su visita al penal no se entiende solo como una actividad artística, sino como una oportunidad de crecimiento mutuo.

«Es más como un lugar poético de mi propio artista, o de yo artista», reflexionó al referirse a las razones que lo impulsan a realizar actividades en espacios como el de la Unidad 20. «Un lugar al de acceder, ir y conocer y aprender de estos contextos también que tan peyorativamente están pensados en una sociedad. Y bueno, eso es de alguna manera. Y bueno, también obviamente el vínculo con el público, con las personas carentes de libertad, también me seduce estar cerca y ver qué pasa ahí en ese vínculo, en esa creación.»

Para el actor, trabajar con públicos que se encuentran en situaciones complejas es un desafío que se enfrenta con respeto, misterio y una profunda disposición para crear. «Yo creo que es un espacio de incertidumbre siempre. También no subestimar a los públicos, con mucho respeto y misterio, acercarse a las personas. Ya sea que estén en estos contextos o en otro, o en una plaza o en un teatro a la italiana, como se le llama», destacó. Según él, es fundamental no prejuzgar ni anticipar reacciones, sino acercarse con la mente abierta a lo que puede suceder en el escenario.

El taller de comicidad que Vanadía ofreció a los participantes se enfocó en la diversión y la exploración del cuerpo a través de juegos y actividades que invitan a la interacción. «El taller de comicidad, sobre todo, poder divertirse, digamos, que las personas que accedan puedan divertirse. Hay ciertos elementos y juegos a los que van a poder compartir, que bueno, van a poder conocer algo de lo que propongo como comicidad», explicó.

De la obra JIC , Bailecito para Nada

La obra que presentó, «JIC, Bailecito para Nada», es fruto de una investigación profunda realizada por Vanadía junto al director de la obra, Gastón Casabella, y otros colaboradores que contribuyeron al diseño de vestuario y maquillaje.

Según explicó Cecilia Carrizo , quien acompaña a Vanadía en la puesta en escena, encargándose de la iluminación, » lo que se trae no son escenas de mimo, ni escenas de payaso, ni escenas de clown. Sino que es una obra que tiene una composición, que tiene una narrativa particular. Es una obra que dura aproximadamente 45 minutos y, bueno, depende también de la condición y la relación con el público. Se puede estirar, porque hay mucha interpelación al público para interpretar lo que significa una obra sin palabra, sin música. Toda gestualidad.»

La propuesta de Vanadía y su equipo surge de un enfoque académico y artístico centrado en la figura del payaso en el contexto de la obra de Shakespeare. «Esto surge a partir de eso. De un trabajo que hicimos de ver el vínculo que tiene William Shakespeare con sus payasos. Y vimos que había tres payasos muy cercanos a él», explicó Vanadía. A partir de esa investigación, el equipo desarrolló una pieza que explora cómo generar humor en contextos hostiles. «Y pensamos en cómo se puede hacer humor en contextos hostiles. Esa fue nuestra premisa para poder desarrollar la obra», añadió.

La pieza de Vanadía es un desafío para el público, que debe mantenerse atento a los gestos, las expresiones y los sonidos, ya que no hay texto hablado. «Es mímica y sonido. Y con eso el público se ríe», comentó el actor. A pesar de la ausencia de palabras, la obra tiene una gran carga emocional y profunda. «Obviamente no es tan ingenua la obra. Tiene sus rincones oscuros. Pero bueno, de una manera poética y amable, para que el público no solo pueda acercarse, sino que también pueda crear en ese momento que mira la obra.»

Finalmente, Vanadía reflexionó sobre la importancia de este tipo de iniciativas en contextos de encierro. «Es un desafío y una oportunidad de aprendizaje para todos los involucrados. A veces pensamos que los espacios de encierro solo tienen un carácter punitivo, pero hay muchas formas de aprender, de crecer y de construir nuevas realidades a través del arte.»