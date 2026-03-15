Guía desechable para ver los Oscar’s esta noche

La entrega de los Oscar vuelve a abrir el debate sobre cómo se votan los premios. Entre favoritismos, amistades en la Academia y sorpresas de última hora, la gala mantiene su atractivo mediático.



Si el lunes de madrugada, el Oscar a mejor director lo gana Paul Thomas Anderson¹, a nadie le va a sorprender. Hay premios que se vienen cantando desde hace varias semanas y cuando se efectivizan, así como los docentes de UTU, solo cumplen el vaticinio de lo que ya sabíamos: En cambio, si en la madrugada del lunes, Michael B. Jordan es el ganador del Oscar a mejor actor por “Sinners”, se confirmará lo que siempre hemos sospechado, en los Oscar’s cuenta la amistad. Hay un pacto no escrito de lo importante que significa caerle bien a tus colegas o al menos, al mayor porcentaje de los 10,000 miembros de la Academia con derecho a voto para que aspires a conseguir la estatuilla, esa que parece estar en pelotas. Jordan, es posible que sea el actor más sangre liviana de todos los nominados y el que mejor cae sus colegas. Ahora, su trabajo en “Sinners”, por más que haya aplicado el manido efecto gemelo, no le da para competir con otros nominados que corrieron más riesguito.

La entrega de los Oscar’s suele reservar alguna sorpresa que pocos imaginan y eso es justo parte de su atractivo como show mediático. Siempre he pensado que algunas cosas las hacen a propósito, como lo del tortazo de Will Smith a Chris Rock, justo para generar polémica y que se hable del evento para bien o para mal. No olviden que ahí están algunos de los mejores guionistas y fabuladores del orbe. Además, como el Oscar se inspira en el Carnaval uruguayo, no duden ni tantito que uno de los chistes de Conan O’Brien, el host de la Gala, será sobre Chamamét y su “amor” por la Ópera y el Ballet.

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En la entrega 2025 muchos pensábamos que el Oscar lo debía ganar Demi Moore por su interpretación en “La Sustancia” pero lo terminó ganando Mikey Madison, que sobre todo la recordaremos por sus más de 400 fucks² en “Anora”, un alarde de creatividad en diálogos y ojo, no digo que no haya sido bueno su performance pero, dejar fuera a la Moore con su trayectoria ¿pero saben qué? Demi Moore no es santa de la devoción de la Academia y los Oscar’s es un evento organizado por los miembros de la industria estadounidense para consentirse, apapacharse, mimosearse y premiarse entre ellos mismos y en ese sentido, no todos caen del mismo modo. En esa votación se demostró que la Demi tiene pocos amigos o al menos, no los necesarios para ganar. Ni la tragedia de su ex Bruce Willys, ayudó para conmover a los votantes.

Digo esto, porque aunque en los últimos años la Academia ha incluido a cineastas de otros países, en los que se encuentra Uruguay, a formar parte de la votación del Oscar, con la intención de ser incluyentes y representativos, esa representatividad no llega ni al 9% del total de sus miembros, por lo que su incidencia en los votos finales es relativa. En otras palabras, el voto de Jorge Drexler, Agustina Chiarino o Fede Álvarez³ por mencionar algunos, no alcanzará para mover la tendencia que los miembros de la Academia de Artes y Ciencias, ya han ido estableciendo. Además diré algo que suena a escándalo. A partir de 2026 se estableció que los miembros de la Academia tienen la obligación de MIRAR las películas nominadas para poder votar. Sí, eso significa que durante 97 años NO FUE obligatorio verlas. Un actor como Brad Pitt para poner un ejemplo, podía votar a mejor actor por quién se le cantara sin haber visto ninguna de las pelis nominadas. Y entonces ¿ustedes por quién creen que votaría el buen Brad? Les dejo su respuesta a su inteligente especulación.

No obstante esas condiciones sospechositas, nosotros seguimos y también los infinitos influencers de cine, creyendo que su opinión conocedora se hará realidad a la hora de pronosticar quien ganará en los Oscar’s esta noche, como si pensáramos que la democracia artística es parte del ADN del Oscar y no, la verdad que no. Lo único que les recomiendo para evitar la ansiedad y esa sensación de que vas perdiendo en la penca, es que disfrutes la gala, te rías de los chistes que entiendas, estes atento a la pifias que siempre ocurren y uses la información que tienes de la películas a tu favor. No olvides los momentos brillantes (highlights) de la gala para que al otro día, tengas temas de conversación y digas algo así como… “viste la cara de Chamamét cuando le hicieron el chiste de la Ópera” o cosas más valiosas como: ¿viste el look espectacular de la Buckley?

Una cosa que si les recomiendo, debido a lo tarde que llega la transmisión a Uruguay y muchos ya estamos dormidos porque somos personas normales, es que vean la transmisión on line de la Red Carpet. Ahí se juega mucho el psicologismo y el lenguaje no verbal. Si ustedes observan con cuidado, podrán ver quién ya se siente “winner” o quien viene a disfrutar porque ya sabe que perdió.

Yo no voy hacer un pronóstico de los premios ni me atreveré a decirles con seguridad quién ganará. No quiero que me bardeen los siguientes días pero sí me animaré a decirles que nominadous me encantaría que NO perdieran. Es algo así como hacer la quiniela al revés.

No quiero que pierda Jessie Buckley por “Hamnet”, no quiero que pierda Amy Madigan por la tía Gladys de “Weapons”, tampoco quiero que pierda el antipático de Sean Penn pero ese militar jodido que hizo en “One battle after another” es memorable, al mismo tiempo no quiero que pierda Delroy Lindo, me encanta su historia para llegar a la nominación y acá entre nos, es el único actor al que yo premiaría de “Sinners” y no es mi amigo. No quiero que pierda “El Agente Secreto” porque quiero que Brasil siga dando la cara por LATAM, no quiero que “Sirat” pierda el Oscar a mejor banda sonora aunque la veo difícil y finalmente, no quiero que pierda en la categoría de mejor largometraje documental “Mi vecina perfecta” de Geeta Gandbhir.

El resto de las categorías confieso que me da igual o más bien reconozco que ni las vi y no me da nadita de vergüenza reconocerlo. Estoy seguro que muchos de los que votarán o harán streamings en directo, tampoco las han visto. Así que haya suerte y nos vemos en el próximo Cine & Mate que ya no será sobre los Oscar’s, lo prometo.

¹ Director de “One battle after another” que a pesar de su brillante filmografía, nunca ha ganado un Oscar. Quizá le toca.

² Algo así como “coger”. En lugares y medios decentes de USA usan la expresión “F-word”.

³ Fede Álvarez es un caso curioso, porque aunque aparece en la cuota de los uruguayos votantes de la Academia de Artes y Ciencias, ha hecho tanto trabajo en Hollywood que podría ser considerado como uno de los suyos.

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