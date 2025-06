Grave accidente sin reporte oficial en la madrugada

- espacio publicitario -

Un vehículo terminó fuera de la calzada y chocó contra un árbol esta madrugada, frente al Cementerio Parque, a metros de la salida del Paseo Alemán.

El auto, con serios daños en su estructura, quedó abandonado en el área verde. Hasta el momento, no hay información oficial sobre lo ocurrido ni intervención confirmada de autoridades.

📸 Las imágenes muestran claramente la magnitud del impacto. Lo que llama la atención es el vacío informativo: ¿cómo puede un siniestro así pasar desapercibido?

🔁 ¿Alguien presenció el hecho? ¿Hubo asistencia médica?

Seguimos atentos.

COMPLEMENTO ENVIADO POR LAS AUTORIDADES

Chequeados todos los sistemas, no se registró ningún llamado al 911 por ese hecho. Personal de PADO al ver el vehículo en ese estado verifico la situación y no había personas en el interior. Se consultó mediante el sistema de gestión y seguridad pública y el vehículo no se encuentra requerido, ni cuenta con datos que permitan ubicar al propietario. Posiblemente, quien protagonizó el siniestro se retiró del lugar. Tampoco hay registros que haya ingresado alguna persona a los nosocomios locales por ese hecho.