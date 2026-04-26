Golpeada y convulsionando: reingresa tras salir del hospital

Personal policial concurrió a un comercio del rubro bar en zona céntrica de la ciudad ante el reporte de una persona lesionada.

Una mujer de 27 años fue agredida y sufrió traumatismo de cráneo. Horas después, reingresó al HRS en estado crítico tras nuevo episodio.

En el lugar, se identificó a una mujer de 27 años, quien fue trasladada al HRS para su atención. Allí fue asistida por médico de guardia, quien diagnosticó en forma primaria: “agredida en vía pública, traumatismo de cráneo”. La mujer permaneció en el centro de salud para su asistencia, manifestando en ese momento su voluntad de no radicar denuncia

Posteriormente, próximo a la hora 03:00, se recibió un nuevo llamado alertando sobre una mujer con sangrado en la cabeza en la zona sur de la ciudad. Al arribo del personal policial, se constató que se trataba de la misma persona que había sido trasladada previamente.

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La mujer se encontraba en evidente estado de ebriedad y presentaba convulsiones, por lo que fue trasladada nuevamente al HRS, esta vez en compañía de su madre, una mujer de 45 años, para recibir atención médica urgente.

Se mantienen las actuaciones correspondientes.

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