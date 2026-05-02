Análisis del aumento de naftas, la baja del descuento IMESI en el litoral y las denuncias de ADEOMS sobre designaciones directas en la Intendencia de Salto.

Golpe al bolsillo y controversia política: El resumen de una semana intensa en Salto

El inicio de mayo ha traído consigo un panorama complejo para los ciudadanos de Salto y la región. Entre ajustes económicos y tensiones gremiales, los temas que marcan la agenda local demandan un análisis detallado.

Combustibles al alza y el fin de un alivio fronterizo

El primero de mayo se vio marcado por un incremento significativo en los precios de los combustibles. La nafta registró una suba del 7%, mientras que el gasoil aumentó un 14%. Con estos ajustes, el precio de la nafta Súper se ubicó en 88,03 pesos y el gasoil en 57,72 pesos. La causa principal responde a la volatilidad del petróleo a nivel mundial, impulsada por los conflictos en Oriente Medio.

Para los departamentos del litoral, el impacto es doble. El Gobierno Nacional dispuso una reducción en el beneficio del IMESI para Salto, Paysandú y Río Negro, recortando la rebaja del 24% al 15%. La justificación oficial sostiene que el encarecimiento de los combustibles en Argentina reduce la necesidad de un incentivo tan alto, una lógica que choca frontalmente con la realidad del bolsillo de los consumidores locales.

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Polémica en la Intendencia: Las denuncias de ADEOMS

En el terreno político, el presupuesto departamental ha recibido el visto bueno y entrará en vigor antes del 15 de mayo, lo que permitirá activar nuevas obras y el organigrama municipal. Sin embargo, la noticia política más resonante fue la denuncia lanzada por Juan Carlos Gómez, presidente de ADEOMS.

Gómez señaló una contradicción en la política de recursos humanos de la comuna: mientras se cesó a 292 trabajadores bajo una premisa de austeridad, en tan solo ocho meses se han incorporado 210 personas mediante designación directa. Según el dirigente, el despido masivo se utilizó como excusa para estigmatizar el salario municipal, mientras el vacío se llenaba de forma directa con una celeridad récord.

Seguridad y operativos contra el contrabando

La crónica policial también tuvo una semana activa. En el centro de la ciudad, efectivos evitaron un enfrentamiento entre estudiantes que portaban objetos punzantes. En paralelo, un operativo en la zona costera culminó con la incautación de cigarrillos electrónicos valorados en 32 millones de pesos. Los sospechosos lograron escapar por la zona de monte, dejando atrás la millonaria carga.

Trascripción completa: EL PUEBLO en Minutos (02/05/2026)

Duro despertar este primero de mayo: la nafta subió un 7% y el gasoil un 14%. Llenar el tanque ahora duele más. La súper quedó en 88,03 y el gasoil en 57,72. El motivo: el petróleo vuela a nivel mundial por el conflicto en Oriente Medio. Y para nosotros en el litoral, noticia doblemente amarga: el gobierno bajó el descuento del IMESI. Pasamos de un 24% a solo 15% de rebaja en Salto, Paisandú y Río Negro. Dicen que como la nafta en Argentina subió, ya no necesitamos tanto beneficio, pero al bolsillo del salteño eso no le explica nada. En la política, el presupuesto ya tiene el cúmplase de Albisu y entrará en vigencia efectiva antes del 15 de mayo para activar las obras y el nuevo organigrama. Pero la verdadera bomba la tiró Juan Carlos Gómez: el presidente de ADEOMS denunció una contradicción total. Mientras la intendencia cesó a 292 trabajadores por austeridad, en solo 8 meses ya metieron a 210 personas por designación directa. Gómez dijo que se usó el despido masivo como excusa para estigmatizar el sueldo municipal, pero el vacío se llenó a dedo y a una velocidad de récord. Acción en la calle: la policía evitó una pelea entre estudiantes en el centro; los adolescentes llevaban objetos punzantes. Contrabando millonario: incautaron cigarrillos electrónicos en el río por un valor de 32 millones de pesos. Los sospechosos escaparon por el monte. Nafta por las nubes, menos descuento en la frontera y 210 ingresos directos a la intendencia. La pregunta de la semana: ¿Con el combustible subiendo y el descuento del IMESI bajando, vas a seguir cargando en Salto, volvés a cruzar el charco o te inclinás por un auto eléctrico? Te leo abajo. Toda la info como siempre en elpueblodigital.

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