Gobierno impulsa medidas para bajar burocracia y costos

El gobierno anunció reformas para reducir trabas, ahorrar US$ 20 millones y mejorar la competitividad, con medidas en comercio exterior y un proyecto de ley.

Lic. Isabella Antonaccio – Ministerio de Economía y Finanzas

Gobierno lanza paquete de medidas para reducir “excesos burocráticos”

En una reunión con cámaras empresariales, el ministro Gabriel Oddone presentó un conjunto de reformas microeconómicas que buscan reducir trabas burocráticas y generar ahorros por US$ 20 millones anuales. Empresarios reconocieron avances, pero señalaron “discrepancias” en materia de gasto público.

La Directora de Incentivo a la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, Lic. Isabella Antonaccio, explicó las medidas y las políticas que se llevarán a cabo en la materia.

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MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, se reunieron con representantes de las cámaras empresariales para abordar temas vinculados a la competitividad y el desarrollo económico del país. Previamente a la instancia, los empresarios habían enviado una carta al jerarca manifestando sus “preocupaciones” en la materia, según confirmó el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Leonardo Loureiro.

El encuentro se enmarca en un proceso más amplio que el gobierno viene impulsando para mejorar el clima de negocios. Una semana antes, el presidente Yamandú Orsi y el propio Oddone habían anunciado en conferencia de prensa un paquete de medidas administrativas y un futuro proyecto de ley orientado a la mejora de la competitividad e innovación, sostuvo Antonaccio.

DIAGNÓSTICO: UN PAÍS “LENTO Y CARO”

Durante la presentación de las medidas se fue contundente al describir los desafíos que enfrenta el país. “Hay empresarios, actores concretos de Uruguay que, si nosotros no nos ponemos a tiro como Estado para dejar de ser ‘una máquina de impedir’ y no nos transformamos en un socio de esas empresas o de todo aquel que quiera emprender o hacer crecer a Uruguay, vamos a estar dejando pasar una oportunidad maravillosa”.

Orsi reconoció que Uruguay es visto como un “país lento, caro o, exagerando, con partes del Estado que dificultan las cosas en lugar de simplificar”. Sin embargo, aclaró que la iniciativa no apunta a una desregulación irrestricta: “No es desregular, sino mejorar lo regulado y controlar mejor”. En la misma línea, Oddone enfatizó que se trata de “una agenda de mejora de la matriz de regulación”.

MEDIDAS INMEDIATAS: AHORRO DE US$ 20 MILLONES EN COMERCIO EXTERIOR

Sin necesidad de pasar por el Parlamento, el gobierno puso en marcha seis medidas administrativas orientadas a facilitar el comercio exterior. Según estimaciones oficiales, estas acciones implicarán un ahorro anual de aproximadamente US$ 20 millones para las empresas. Las principales medidas incluyen:

Eliminación de la intervención previa de DGI : Tanto para importaciones como para exportaciones, los controles de la Dirección General Impositiva pasarán a ser exclusivamente ex post, después de cumplidas las obligaciones tributarias. Esto involucra unas 25.000 operaciones de importación anuales.

: Tanto para importaciones como para exportaciones, los controles de la Dirección General Impositiva pasarán a ser exclusivamente ex post, después de cumplidas las obligaciones tributarias. Esto involucra unas 25.000 operaciones de importación anuales. Digitalización total de trámites aduaneros : Se elimina el soporte papel en la tramitación de operaciones de comercio exterior. La Dirección Nacional de Aduanas gestionará la documentación complementaria del Documento Único Aduanero (DUA) únicamente por vía electrónica, lo que afecta a unas 400.000 operaciones al año.

: Se elimina el soporte papel en la tramitación de operaciones de comercio exterior. La Dirección Nacional de Aduanas gestionará la documentación complementaria del Documento Único Aduanero (DUA) únicamente por vía electrónica, lo que afecta a unas 400.000 operaciones al año. Facilidades en el pago de obligaciones : En las operaciones de importación, se permitirá diferir el pago de las obligaciones tributarias dentro del mismo mes del despacho, mejorando la fluidez de caja de las empresas.

: En las operaciones de importación, se permitirá diferir el pago de las obligaciones tributarias dentro del mismo mes del despacho, mejorando la fluidez de caja de las empresas. Reducción de verificaciones físicas : El “canal rojo” de la Aduana —que implica verificación física y documental— pasará a basarse exclusivamente en análisis de riesgo, reduciendo controles innecesarios.

: El “canal rojo” de la Aduana —que implica verificación física y documental— pasará a basarse exclusivamente en análisis de riesgo, reduciendo controles innecesarios. Simplificaciones para Operadores Económicos Certificados : No se requerirá el uso de precintos electrónicos en los tránsitos de cadenas certificadas OEC, y los exportadores de este régimen podrán cobrar la devolución de tributos 30 días después del despacho.

: No se requerirá el uso de precintos electrónicos en los tránsitos de cadenas certificadas OEC, y los exportadores de este régimen podrán cobrar la devolución de tributos 30 días después del despacho. Mecanismos simplificados para transporte ferroviario: Se implementarán controles aduaneros adaptados a las condiciones operativas específicas del tren de carga.

PROYECTO DE LEY: CUATRO CAPÍTULOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

El gobierno enviará al Parlamento antes del 31 de mayo un proyecto de “Ley para la mejora de la competitividad e innovación”. La iniciativa se estructurará en cuatro capítulos: comercio exterior, regulación de la competencia, innovación y agilización de trámites.

Para la elaboración del texto final, el Ejecutivo abrió un proceso de consulta con empresarios, sindicatos y la academia, que podrán presentar sus propuestas hasta el 24 de abril.

Entre las herramientas que se buscará incorporar se encuentran la reglamentación de las declaraciones juradas, el uso del silencio administrativo y el reconocimiento de certificaciones emitidas en el extranjero para evitar dobles controles.

“LA COMPETITIVIDAD NO VIENE POR EL TIPO DE CAMBIO”

Uno de los mensajes centrales que el ministro Oddone transmitió tanto en la conferencia de prensa como en la reunión con los empresarios es que la mejora de la competitividad no se resolverá por la vía cambiaria. Trabajar en la competitividad no es pedir un tipo de cambio. Esa no es la variable sobre la que nosotros vamos a trabajar, porque es inefectivo y porque tiene consecuencias sobre la inflación y, por lo tanto, sobre los ingresos de las personas.

La macroeconomía de Uruguay está bajo control, está estable, y que por tanto el foco debe estar en las reformas microeconómicas. El diagnóstico es que Uruguay tiene que mejorar su capacidad de competencia y que esa mejora no puede venir por aspectos macroeconómicos.

El ministro también hizo una analogía para explicar la importancia de atender las ineficiencias microeconómicas en el contexto actual de baja inflación. Hace 20 años con una inflación de 8% o 9% al año, estos aspectos microeconómicos pasaban desapercibidos, pero hoy con una inflación por debajo del 4% el agua bajó y estamos en ropa interior, señaló, en referencia a la formación de precios poco transparente en algunos sectores.

EMPRESARIOS: AVANCES, PERO “DISCREPANCIAS” EN EL GASTO

En la reunión Oddone presentó gráficas sobre la evolución del tipo de cambio y la competitividad regional. Según relató Loureiro, las cifras mostraban que en enero Uruguay era el peor de la clase con respecto a apreciación del dólar, pero las acciones del gobierno “afectaron positivamente” y revirtieron la situación.

Sin embargo, persisten discrepancias. Loureiro señaló que para el Ejecutivo el gasto del Estado “no es algo que los tenga preocupados”, mientras que para los empresarios sí lo es. Obviamente, no fueron electos para reducir el gasto, pero a nosotros sí nos importa.

El dirigente empresarial también mencionó que se plantearon inquietudes sobre el costo de la electricidad y los combustibles, aunque reconoció que es un tema “complicado” debido al conflicto en Medio Oriente. También se abordó la “desaceleración” de la economía regional, un fenómeno que no es exclusivo de Uruguay pero que, según Loureiro, exige cuidar las decisiones para no contribuir a frenar aún más la actividad.

A pesar de las diferencias, Loureiro valoró el tono del encuentro. Fue una conversación muy directa y abierta. Hubo intercambio entre los distintos asistentes con los dos invitados y conversaciones de ida y vuelta sustanciosas, algo que es importante. Eso nos deja contentos.

TEMAS PENDIENTES: ENERGÍA, LOGÍSTICA Y MERCADO LABORAL

Aclaramos que el paquete legislativo que se enviará en mayo no aborda todos los frentes. Por supuesto que la competitividad está vinculada a otros temas, como la energía, la logística y el mundo laboral. Pero eso no forma parte del paquete legislativo que vamos a proponer, no porque no lo consideremos importante, sino porque eso se está trabajando a nivel del Poder Ejecutivo con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Industria, con una agenda que corre en paralelo.

El gobierno apuesta a que este conjunto de reformas microeconómicas, que combinan medidas administrativas inmediatas con un proyecto de ley de mayor alcance, permitan mejorar la competitividad sin recurrir a ajustes macroeconómicos que puedan afectar la estabilidad de precios o el poder adquisitivo de los ciudadanos.

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