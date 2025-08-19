Gobierno de Salto y UTEC trabajan en conjunto para ampliar la oferta educativa

- espacio publicitario -

El intendente de Salto, Carlos Albisu, junto a la coordinadora del Servicio de Cooperación Internacional e Inversiones, Vera Facchín, mantuvieron un encuentro con la rectora de la Universidad Tecnológica (UTEC), Valeria Launardie, y los consejeros Marcelo Ubal y Álvaro Pena.

En la reunión, las autoridades departamentales plantearon la posibilidad de instalar una sede de la UTEC en la ciudad. Esta iniciativa ampliaría la oferta académica en un punto estratégico del país que ya cuenta con instituciones terciarias de renombre, tanto públicas como privadas, y recibe miles de estudiantes de la región cada año.

El compromiso entre las partes es involucrar a distintos actores para lograr las inversiones necesarias que permitan concretar el proyecto. La voluntad, tanto del Gobierno de Salto como de la UTEC, es poner en funcionamiento una sede local que ofrezca cursos y carreras alineadas con las principales demandas del mercado laboral.