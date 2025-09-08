Gobierno de Salto y Junta Departamental abren diálogo sobre el deporte

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto y la Junta Departamental dieron un paso importante hacia el fortalecimiento del deporte local con la realización de un primer encuentro entre la Intendencia y los ediles de la Comisión de Deportes. La instancia, celebrada este martes, buscó abrir un espacio de intercambio y coordinación sobre las políticas deportivas para los próximos años.

Un ámbito de intercambio abierto y cordial

El director de Deportes de la Intendencia, Marcelo García Da Rosa, informó que el objetivo de la reunión fue generar un ámbito de diálogo que permitiera compartir inquietudes y plantear ideas sobre el desarrollo del deporte en todas sus disciplinas.

“Es una primera instancia de intercambio, de ponernos de acuerdo sobre lo que este gobierno quiere hacer en materia deportiva, preocupándonos por todas las actividades que se practican en la ciudad”, señaló García Da Rosa, destacando la importancia de trabajar en conjunto con la Junta Departamental.

Proyección a cinco años

Si bien no todos los integrantes de la Comisión pudieron estar presentes, el director valoró la jornada como “una reunión amena y muy productiva, que marca el inicio de un camino de trabajo conjunto para los próximos cinco años”.

De esta manera, el encuentro se convierte en el puntapié inicial para delinear acciones de coordinación entre ambas instituciones, con el propósito de potenciar el deporte como herramienta de integración y desarrollo en el departamento.