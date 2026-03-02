Gobierno de Salto reunió a asociaciones por discapacidad

El Gobierno de Salto realizó el segundo encuentro con asociaciones vinculadas a la discapacidad, coordinando acciones, proyectos y trabajo conjunto.







El Gobierno de Salto, a través del Área de Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Social, llevó adelante el segundo encuentro con asociaciones de la ciudad vinculadas a la temática, en una instancia que tuvo lugar en Casa de Gobierno.

La actividad fue encabezada por la licenciada Guillermina Sirio y reunió a representantes de AAPCADYS, APLAS —con la participación de la artista plástica María Angélica Pérez—, Asociación Alzheimer, Asociación de Ciegos, ASYMSA, Centro Bullying, Asociación Down, entre otros referentes sociales comprometidos con la inclusión y la defensa de derechos.

Trabajo articulado y nuevas líneas de acción

El encuentro permitió profundizar el abordaje de diversas problemáticas que preocupan a las organizaciones, así como generar nuevas líneas de trabajo conjunto. Durante la jornada se plantearon instancias de asesoramiento, se evaluaron actividades en curso y se proyectaron acciones futuras articuladas con el Área de Discapacidad.

Sirio destacó que la propuesta apunta a fortalecer el trabajo territorial y el acercamiento con la ciudadanía. “Se apuesta al trabajo en territorio y al acercamiento con la gente. El intercambio de opiniones y la escucha activa desde el punto de vista técnico, en un ambiente ameno y de respeto, incentiva a todas y todos a seguir por este camino de trabajo mancomunado”, expresó.

Proyectos y abordaje de situaciones urgentes

En el marco del encuentro, el Centro Bullying presentó un proyecto orientado a coordinar esfuerzos y aportar técnicos idóneos en distintas dimensiones. Además, se informó que el Área de Discapacidad, en coordinación con el Área de Género, viene abordando situaciones de urgencia, desarrollando instancias de escucha activa y posteriormente realizando las coordinaciones y derivaciones correspondientes.

Desde la Dirección de Desarrollo Social se remarcó que el objetivo es consolidar un espacio permanente de diálogo con las asociaciones, promoviendo la visualización, sensibilización, información y concientización de la sociedad respecto a las personas con discapacidad.

“Seguimos apelando al trabajo en equipo y al acercamiento con las diferentes asociaciones. Todas las propuestas son bienvenidas para contribuir a la visualización, sensibilización, información y concientización de nuestra sociedad respecto a las personas con discapacidad. Con la firme convicción de que paso a paso, con respeto y dispuestos a la escucha, seguimos construyendo”, concluyó Sirio.

