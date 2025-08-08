Gobierno de Salto refuerza presencia territorial y coordinación interinstitucional

- espacio publicitario -

La Dirección de Desarrollo Social participó en Mesas Zonales y en la Junta Departamental de Drogas en Rincón de Valentín, reafirmando su compromiso con una gestión inclusiva y cercana a las comunidades.

La Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto llevó adelante este viernes diversas instancias de trabajo técnico y territorial, consolidando su presencia en todo el departamento y promoviendo una gestión articulada con múltiples actores.

Por un lado, parte del equipo técnico participó en el encuentro de Mesas Zonales, considerado clave para el intercambio con referentes locales y la planificación conjunta de acciones sociales que respondan a las realidades de cada comunidad.

Además, se integró a la reunión de la Junta Departamental de Drogas realizada en Rincón de Valentín, donde se abordaron estrategias de prevención y atención de consumos problemáticos en zonas rurales. Esta instancia contó con la presencia de representantes del MIDES, la Dirección de Descentralización, autoridades policiales, alcaldes, vecinos y diversas instituciones que trabajan en forma coordinada.

Desde Desarrollo Social se subrayó que se seguirá apostando a espacios de escucha y participación ciudadana, así como a la articulación interinstitucional como base de una política social inclusiva y efectiva.