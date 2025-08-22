back to top
21.1 C
Salto
viernes, agosto 22, 2025
InicioGOBIERNODEPARTAMENTAL

Gobierno de Salto refuerza la coordinación con el Ministerio de Vivienda

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
0
Tiempo de lectura: 1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/do2c

Se evaluaron programas en La Amarilla, La Esperanza y Puente Blanco

La encargada de Vivienda del Gobierno de Salto, Esc. María Eugenia Almirón, mantuvo una reunión con Pablo González, referente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para la región Litoral Oeste, que abarca los departamentos de Paysandú, Río Negro, Soriano y Salto.

Tras el encuentro, Almirón señaló que se realizó una puesta a punto sobre los avances de los programas habitacionales en los asentamientos La Amarilla, La Esperanza y Puente Blanco, los cuales forman parte de los planes nacionales de regularización e integración sociohabitacional.

La instancia permitió evaluar el estado de ejecución de cada uno de los proyectos y coordinar acciones conjuntas entre el Gobierno Departamental y el Ministerio, con el fin de fortalecer las políticas de vivienda en el departamento.

“Realizamos una puesta a punto en los avances de los programas de asentamientos irregulares, La Amarilla, La Esperanza y Puente Blanco”.

Expresó Almirón tras la reunión.
- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

De esta manera, el Gobierno de Salto busca consolidar una agenda compartida con el MVOT que contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias y a dar continuidad a los planes en curso.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/do2c
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Recuperación de calles avanza en barrios de Salto con obras y...

Trabajos de mantenimiento vial en Gallino y La Tablada

Trabajos de mantenimiento vial en Gallino y La Tablada

Avanzan trabajos de pavimentación en la calle Gonchi Rodríguez del barrio...