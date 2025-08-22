Gobierno de Salto refuerza la coordinación con el Ministerio de Vivienda

- espacio publicitario -

Se evaluaron programas en La Amarilla, La Esperanza y Puente Blanco

La encargada de Vivienda del Gobierno de Salto, Esc. María Eugenia Almirón, mantuvo una reunión con Pablo González, referente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para la región Litoral Oeste, que abarca los departamentos de Paysandú, Río Negro, Soriano y Salto.

Tras el encuentro, Almirón señaló que se realizó una puesta a punto sobre los avances de los programas habitacionales en los asentamientos La Amarilla, La Esperanza y Puente Blanco, los cuales forman parte de los planes nacionales de regularización e integración sociohabitacional.

La instancia permitió evaluar el estado de ejecución de cada uno de los proyectos y coordinar acciones conjuntas entre el Gobierno Departamental y el Ministerio, con el fin de fortalecer las políticas de vivienda en el departamento.

"Realizamos una puesta a punto en los avances de los programas de asentamientos irregulares, La Amarilla, La Esperanza y Puente Blanco". Expresó Almirón tras la reunión.

De esta manera, el Gobierno de Salto busca consolidar una agenda compartida con el MVOT que contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias y a dar continuidad a los planes en curso.